Il numero 3 dell'UConn sconfigge Seton Hall, vincendo a titolo definitivo il titolo Big East

STORRS, Connecticut – Donovan Clingan ha segnato 19 punti e 11 rimbalzi guidando un attacco equilibrato mentre il numero 3 dell'UConn ha conquistato il suo primo titolo assoluto nella stagione regolare del Big East in 25 anni domenica con una vittoria per 91-61 su Seton Hall.

La matricola Stephon Castle ha pareggiato la sua carriera con 21 punti e Tristen Newton ha messo a segno 17 punti e 10 assist per gli Huskies (26-3, 16-2 Big East), che hanno concluso questa stagione imbattuto in casa (16-0). Alex Karaban ha aggiunto 13 punti.

Dre Davis ha segnato 20 punti e Kadare Richmond 15 mentre Seton Hall (18-11, 11-7), rimasto al quarto posto nel Big East perdendo, si è spostato di una partita dietro Villanova ed è entrato nella bolla NCAA. Posto per il campionato.

Scelti dall'editore

1 correlato

L'UConn ha tirato con il 56% da terra e ha superato i Buccaneers 52-30 nell'area.

Davis ha segnato 12 punti nei primi 10 minuti e 16 punti nel primo tempo per Seton Hall. Il suo gioco da tre punti in layup ha dato il via ad un parziale di 7-0 che ha portato i Buccaneers in vantaggio per 18-14.

Ma UConn ha risposto con un parziale di 15-2, evidenziato da un recupero e da uno dei tanti colpi di scena di Castle.

Un floater in corsia di Karapan ha portato gli Huskies avanti di 15 punti nell'intervallo, e hanno superato Seton Hall 47-32 nel secondo tempo.

Gli Huskies avevano già vinto tutte le partite casalinghe della stagione regolare nel 2005-2006, quando finirono 16-0. Questa è stata la stessa stagione in cui il programma ha vinto una parte dei titoli della stagione regolare più recenti del Big East. Non vincono il titolo a titolo definitivo dal 1999.