Il nuovo costume da Superman di James Gunn: David Kornsvet nel costume

Il nuovo costume di Superman ha debuttato ufficialmente. Il sequel di “Superman” (già “Superman: Legacy”) di James Gunn, sceneggiatore e regista Condiviso sul suo account Threads Primo sguardo alla star David Kornswet nei panni dell’Uomo d’Acciaio. La prima cosa che i fan noteranno è che l’abito è molto sporco e rovinato, suggerendo che Superman farà molte risse e combattimenti sporchi nel film.

La foto del primo look è stata “scattata da Jess Miglio ed era interamente scattata nella fotocamera”, ha detto Gunn a Threads.

Korensvedt sta ottenendo la grande occasione della sua vita come star di “Superman”, protagonista per la prima volta di un importante film di Hollywood. L’attore trentenne è noto soprattutto per i ruoli secondari in due serie Netflix create da Ryan Murphy, “The Politician” e “Hollywood”. Il suo ruolo cinematografico più importante prima di “Superman” è stato il film horror diretto da De West “Pearl” con Mia Goth.

“Superman” vede protagonista Rachel Brosnahan, vincitrice dell’Emmy “The Marvelous Mrs. Maisel”, nel ruolo di Lois Lane al fianco di Kornswet. Nicholas Hoult interpreta l’iconico cattivo di Superman, Lex Luthor, mentre il cast di Gunn include Skyler Gizondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Eddie Katheki (Mr. Terrific), Nathan Fillion (Guy Gardner) e Isabella Merkel. ) ancora di più.

Originariamente intitolato “Superman: Legacy”, Gunn ha rivelato a febbraio che il titolo era stato cambiato in “Superman”. Più o meno nello stesso periodo, Gunn ha pubblicato la prima foto del cast dal primo programma del film leggendo la sceneggiatura. parla Varietà Brosnahan ha detto che è stato emozionante sentire le parole di Gunn ad alta voce ai SAG Awards di quest’anno.

“È stato davvero sorprendente”, ha detto Brosnahan del programma. “Alcuni di noi si sono incontrati per la prima volta. Alcuni di noi hanno bisogno di rivedersi. È stato fantastico ascoltare la sceneggiatura ad alta voce. Come tutti questi film, ci sono molte scene d’azione e cose del genere. Quindi è davvero divertente ascoltare il ritmo del film e sentire gli attori che interpretano questi personaggi. E questo è un grande gruppo. Quando fai questo, non puoi chiedere di più.”

“Ho sempre amato Lois Lane”, ha aggiunto l’attore. “È intelligente, ambiziosa e divertente. Sa di essere la persona più intelligente nella stanza. Quando arriva l’opportunità… sono un fan di James Gunn. Non abbiamo ancora iniziato a girare. Vedrete la versione finale di loro.

L’uscita di “Superman” della Warner Bros. è prevista per l’11 luglio 2025.