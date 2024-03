Secondo quanto riferito, l’iPad Air di prossima generazione si sta preparando per il lancio negli Stati Uniti e in altri paesi.



La voce proviene da una fuga di notizie chiamata “Instant Digital”, secondo la quale i produttori cinesi spediranno l’iPad Air 2024 in due dimensioni all’estero. Un utente Weibo dice che “tutto è pronto” per iniziare.

Si dice che l'iPad Air di sesta generazione sia dotato di un chip M2, una fotocamera posteriore riprogettata e aggiornamenti delle specifiche come Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E. Ancora più importante, l’iPad Air, come l’Apple Watch, l’iPad Pro, il MacBook Air e il MacBook Pro, dovrebbe essere disponibile per la prima volta in due dimensioni. Una delle opzioni di dimensione è la stessa da 10,9 pollici delle due generazioni precedenti, mentre la nuova aggiunta rispecchierà il modello da 12,9 pollici dell'iPad Pro.

Recenti rapporti dall’Asia suggeriscono che Apple annuncerà i nuovi modelli di iPad martedì 26 marzo. BloombergMark Gurman, Apple prevede di rilasciare nuovi modelli di iPad Air e iPad Pro a fine marzo o aprile. Recenti indicazioni suggeriscono che il nuovo iPad Pro verrà lanciato molto probabilmente ad aprile.