Articolo 23: il Consiglio legislativo di Hong Kong approva una nuova severa legge sulla sicurezza nazionale | Notizie di politica

Gruppi per i diritti umani e governi stranieri temono che la legge accelerata eroderà le libertà civili e potrebbe essere utilizzata per mettere a tacere i critici.

Il parlamento di Hong Kong ha approvato all’unanimità una nuova legge sulla sicurezza nazionale che amplia il potere del governo di reprimere il dissenso.

La legge sulla protezione della sicurezza nazionale approvata martedì include nuove misure contro tradimento, spionaggio, interferenze straniere, segreti di stato e sedizione.

“Oggi è un momento storico per Hong Kong”, ha affermato l'amministratore delegato John Lee, aggiungendo che la legge, che punisce cinque gravi crimini, entrerà in vigore il 23 marzo.

La legge conferisce al governo più potere per reprimere il dissenso, che è ampiamente visto come l’ultimo passo di una diffusa repressione politica innescata dalle proteste pro-democrazia nel 2019.

Ciò si aggiunge a una legislazione simile – la Legge sulla sicurezza nazionale – imposta dalla Cina nel 2020, che ha già ampiamente messo a tacere le voci dell’opposizione nel centro finanziario. Ma i governi cinese e di Hong Kong affermano che la legge imposta da Pechino ha ripristinato la stabilità dopo le proteste del 2019.

I critici affermano che la legislazione chiave, nota come Articolo 23, approvata martedì, minaccia le libertà nella città governata dai cinesi.

“Rende il sistema di sicurezza nazionale più completo”, ha detto ad Al Jazeera John Burns, professore emerito dell’Università di Hong Kong. “Include tutta una serie di cose che prima non erano crimini o erano crimini coloniali, ma hanno modernizzato i crimini, inasprindo la punizione”.

Legislazione “a tutta velocità”.

Il disegno di legge è stato presentato per la prima volta all’assemblea filo-cinese da 90 seggi l’8 marzo, dopo una consultazione pubblica durata un mese, con il leader di Hong Kong che ne chiedeva l’attuazione “a pieno ritmo”.

Ottantotto politici e il presidente del Consiglio hanno votato all'unanimità per attuare la legislazione.

La legge minaccia di imporre severe sanzioni per un’ampia gamma di atti che le autorità descrivono come minacce alla sicurezza nazionale, i più gravi dei quali – tra cui tradimento e ribellione – sono punibili con l’ergastolo.

Reati meno gravi, compreso il possesso di pubblicazioni sediziose, possono comportare diversi anni di carcere. Alcune disposizioni consentono procedimenti penali per atti commessi in qualsiasi parte del mondo.

Coloro che sono condannati per tradimento rischiano pene fino all’ergastolo, mentre coloro che sono condannati per violazione di segreti di stato o spionaggio potrebbero affrontare pene detentive rispettivamente di 10 e 20 anni. Verranno inoltre inasprite le sanzioni per presunta collusione con forze straniere, soprattutto se le persone lavorano insieme anziché da sole.

Le punizioni per la sedizione, attualmente disciplinate da una legge dell'era coloniale, sono state aumentate da due a sette-dieci anni. Contrariamente allo standard accettato a livello internazionale per la sedizione, la nuova legge stabilisce che le persone possono essere accusate di aver commesso il crimine anche senza un elemento di intento violento.

Altre disposizioni includono la possibilità che la polizia trattenga i sospettati per due settimane prima di incriminarli, rispetto alle attuali 48 ore, e la possibilità di chiedere alla polizia il permesso di revocare il diritto di un imputato a un avvocato durante la detenzione preventiva. Il progetto di legge consente inoltre alle autorità di cancellare i passaporti dei “fuggitivi”.

Il portavoce del Consiglio legislativo Andrew Leong ha affermato di ritenere che tutti i legislatori siano onorati di partecipare a questa “missione storica”.

Nel 2003, un tentativo di approvare una versione della legge portò ad una protesta di piazza che attirò mezzo milione di persone, portando al ritiro della legislazione.

L'ex parlamentare Emily Lau ha detto ad Al Jazeera che la situazione è cambiata molto da allora. “Se chiedi alla gente qui, te lo diranno – o meglio non osano dirtelo. Non ci sono manifestazioni, nessun incontro pubblico, è molto tranquillo, stranamente silenzioso”, ha detto.

Presso il palazzo del consiglio, i politici hanno affermato che la nuova legislazione è un passo necessario per proteggere lo status di Hong Kong come hub internazionale, paragonandolo a un cancello principale che protegge i residenti della città dai pericoli.

“Un colpo devastante per i diritti umani”

Alcune organizzazioni per i diritti umani e governi stranieri hanno criticato l’ambiguità dell’articolo 23 e hanno affermato che potrebbe essere utilizzato per mettere a tacere i critici.

I critici temono anche che la nuova legge eroderà ulteriormente le libertà civili che la Cina aveva promesso di preservare per 50 anni quando l’ex colonia britannica tornò sotto il dominio cinese nel 1997.

“Con questa dura legislazione, il governo di Hong Kong ha inferto un altro duro colpo ai diritti umani nella città”, ha affermato Sarah Brooks, direttrice di Amnesty International per la Cina.

“Questo è un momento devastante per il popolo di Hong Kong, centinaia di migliaia dei quali hanno già marciato nelle strade per manifestare contro le leggi repressive, inclusa l’incarnazione di questa legge nel 2003. Oggi hanno perso un altro pezzo della loro libertà – qualsiasi Un atto di protesta pacifica è ora più importante”. Pericoloso più che mai.