Il padre di Tom Brady incolpa i media per il pensionamento anticipato di suo figlio

Dopo essere stato praticamente costretto al pensionamento a febbraio, Tom Brady All’inizio di questa settimana è stato annunciato che tornerà Bucaniere di Tampa Bay Per la stagione NFL 2022.

Tom Brady Sr è apparso in “ viscido Il podcast con Mike Greenberg ha detto che i media hanno forzato la mano a suo figlio e che il futuro quarterback della Hall of Fame ha detto prematuramente che non sarebbe tornato per l’anno 23.

“Stavano annunciando il suo ritiro anche prima che andasse in pensione”, ha detto Tom Brady Sr. nel podcast. “Sai, sono i media che fanno notizia. Non era pronto a prendere nessuna decisione e non ha preso nessuna decisione, ma [Adam] cambio e [Jeff] Darlington l’ha menzionato come un fatto. Come sapete, non è stata presa alcuna decisione in merito”.

“Ha avuto tempo per pensare con la sua famiglia”, ha detto Brady Sr. dopo il suo ritiro.

“Sono tutti d’accordo sul fatto che questo è il percorso che funziona meglio per la famiglia Brady”, ha aggiunto Brady Sr. “È felice come può essere. … ci è voluto un po’ di tempo per sistemare questa cosa. Voglio dire, è in una specie di territorio inesplorato. Quindi se la gente sembra pensare che abbia perso un passo, ehi, benvenuto nel nostro mondo. No. Molte persone possono prendere questa decisione a 44 e 45 anni.

La scorsa stagione, Brady ha lanciato nella sua carriera 5.316 yard con 43 touchdown e 12 intercettazioni per portare i Bucs a un record di 13-4 e alla corona del sud della NFC. dopo aver colpito Philadelphia Eagles Nel round di apertura dei playoff, i Bucs sono caduti contro l’eventuale campione del Super Bowl Arieti di Los Angeles Nel girone di divisione.

“Niente può sostituire la gioia che prova sul campo da calcio di 100 yard”, ha detto Brady Sr.