Il Papa si ritira all'ultimo minuto dall'evento del Venerdì Santo “per preservare la salute” | Papa Francesco

Papa Francesco ha cancellato all'ultimo minuto la sua partecipazione alla processione del Venerdì Santo al Colosseo di Roma, in quello che il Vaticano ha descritto come un tentativo di “preservare la sua salute” in vista di altri impegni della settimana di Pasqua.

L'agenda di Francesco per i prossimi due giorni prevede la Messa di Pasqua il sabato sera, la Messa di Pasqua e la consegna del suo messaggio e del suo biennale Urbi et Orbi (Per la città e il mondo) la domenica mattina.

L'improvvisa scomparsa dell'87enne probabilmente rinnoverà le preoccupazioni sul suo declino del potere. Francis usa un bastone o una sedia a rotelle per spostarsi a causa di un problema al ginocchio e soffre di frequenti attacchi di bronchite e influenza.

Il Vaticano ha annunciato l'assenza del Papa dalla processione della Via Crucis prima del suo inizio, affermando in un comunicato che l'avrebbe seguita a distanza dalla sua residenza in Vaticano.

Francis è apparso più in forma questa settimana, dopo settimane in cui ha lottato per parlare in pubblico, ha annullato alcuni incontri e ha mancato la sfilata l'anno scorso dopo essersi ripreso da una degenza ospedaliera di quattro giorni con bronchite.

La Via Crucis al Colosseo è una rievocazione della morte di Gesù per crocifissione, in cui i partecipanti, a turno, portano la croce mentre camminano dentro e intorno all'antica arena romana, fermandosi a pregare e ascoltare riflessioni.

Coloro che hanno preso parte alla cerimonia includevano suore, sacerdoti, eremiti, operatori di beneficenza, immigrati e persone con disabilità, tenuti in un memoriale che si ritiene sia stato il luogo del martirio dei primi cristiani.

Francesco ha scritto personalmente le sue riflessioni per l’anno, il primo dei suoi 11 anni di pontificato. Comprendeva lodi per la mitezza e il perdono in risposta alle azioni malvagie e preghiere per i cristiani perseguitati e le vittime della guerra.

Il Papa, che ha chiesto che la Chiesa cattolica diventi meno dominata dagli uomini, ha elogiato anche le donne che hanno aiutato Gesù mentre portava la croce, e ha fatto appello a “queste” [women] “Che oggi sono sfruttati e subiscono ingiustizie e umiliazioni”.

Venerdì scorso, il papa si è unito a cardinali e vescovi alla Messa della Passione del Signore nella Basilica di San Pietro, che includeva inni in latino che raccontavano gli eventi dall'arresto di Gesù alla sua sepoltura.

Negli anni precedenti Francesco iniziava la funzione prostrandosi sul pavimento della cattedrale, ma le sue fragili condizioni non glielo permettono più. Invece è arrivato su una sedia a rotelle e ha pregato in silenzio davanti all'altare maggiore.