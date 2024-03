La demo di Stellar Blade è un gioco divertente e delizioso con un'azione elegante

tutti voi, Lama a stella La demo è finalmente live Su PS5. È una breve, piccola sezione verticale del gioco d'azione dello sviluppatore Shift Up, quindi anche se dobbiamo ancora vedere di più prima di giungere a qualsiasi conclusione, posso almeno dire che la demo mi ha entusiasmato per il rilascio completo. Perché? Mi piace anche Anteprime di inizio settimana Egli ha detto, Lama a stella un po' BaionettaPoco Devil May CryPoco giogoe un po' Cicerone. In breve, sulla base di questo breve esperimento di due ore, penso che Shift Up abbia una grande possibilità.

La demo inizia con il battaglione della protagonista Eve, Airborne Squad 7, che atterra su una sottosezione della Terra chiamata Area 3. Il piano è quello di intercettare un'invasione di mostri alieni conosciuti come Naytibas, ma, come al solito, tutto va storto. . Le navi da trasporto della 7a divisione aviotrasportata vengono portate fuori orbita. Eve e il resto della squadra penetrano nell'atmosfera in capsule, solo che la maggior parte di esse viene distrutta durante l'atterraggio. Diavolo, Eve riesce a malapena a sopravvivere perché il portello della capsula non si apre a causa di un danno catastrofico alla porta esterna, anche se un altro sopravvissuto di nome Tachy la salva. Tutto sembra perduto quando gli edifici attorno ai due vanno in fiamme mentre il Knightba continua il suo attacco spietato. È un'apertura cinematografica che ricorda scene di giochi come Crystal Dynamics Cavaliere della tomba Franchising e Naughty Dog sconosciuto serie.

Ma anche se i momenti iniziali erano piuttosto cinematografici, Lama a stella Non ha problemi a spingerti immediatamente in una rissa. Durante questi primi dieci minuti circa, sperimenterai le basi del gioco: attacchi, dribbling, parate, speciali e simili. Combatterai alcuni nemici basilari, come il bipede Naytibas dall'aspetto di una lumaca, così come alcuni nemici più difficili, come l'umanoide Naytibas, prima di affrontare il boss del tutorial: un bruto gonfio con due palle da demolizione al posto delle mani. Nonostante le sue dimensioni, è comunque un combattimento facile e culmina in alcuni eleganti attacchi finali non dissimili da quelli che abbiamo visto nel 2013. DMC: Devil May Cry. sorprendentemente, Lama a stella Sembra proprio di sì DMCAnche.

Le anime astrali possono piangere due volte

Lo so, è un paragone strano Lama a stella A DMC: Devil May CryMa ascoltami. Capcom lo ha reinventato Devil May Cry Serie in collaborazione con L'epopea di Sinua Sviluppato da Ninja Theory per oltre un decennio. Il gioco aveva tutte le caratteristiche di un gioco tradizionale Devil May Cry Accedi ma DMC Richiede meno pressione dei pulsanti e un gioco più ponderato quando si tratta di attacchi e posizionamento. Lama a stella Fa qualcosa di simile. Non è così veloce Baionetta 3 O il diavolo può piangere 5. Tuttavia, non è così lento come qualcosa del genere Spiriti maligni O P mente, Anche. Il gioco raggiunge un buon equilibrio tra questi estremi, permettendoti di trovare un ritmo in combattimento per eseguire qualche pressione sui pulsanti, aspettandoti comunque che tu sia abbastanza consapevole da sapere dove posizionarti meglio per il tuo prossimo attacco.

Immagine dello schermo : Sony/ShiftUp/Kotaku

Da nessuna parte questo equilibrio è più evidente che nella cancellazione degli attacchi. Interrompere i tuoi colpi per eseguire un'altra mossa, che si tratti di un blocco o di una schivata, è qualcosa che vedi spesso nei giochi d'azione dal ritmo frenetico. I soulslike spesso non ti permettono di annullare le tue manovre, limitandoti nelle tue animazioni nel bene e nel male. Lama a stellaTuttavia lo è, il che significa che puoi farla franca lanciando un attacco contemporaneamente al tuo avversario e premendo immediatamente il pulsante di blocco o schivata per fermare il tuo attacco in modo da evitare, proteggere o schivare il colpo del tuo nemico. In questo modo, il gioco ha più cose in comune con A Devil May Cry da Anello Al-Din. Sembra anche più meccanico Devil May Cry da Anello Al-Din, poiché Eve ha una varietà di combo a sua disposizione, speciali che si caricano bloccando o schivando e abilità che sblocca tramite EXP guadagnata durante il combattimento. Ha anche un bell'aspetto, con effetti croccanti e animazioni straordinarie quando gli attacchi vanno a segno.

Un antipasto breve ma dolce

Anche se breve, la demo include una discreta quantità di esplorazione e platform. Dopo il filmato di apertura, vagherai per Eidos 7, una città perduta distrutta da Naytiba e invasa dal fogliame. Il tuo obiettivo è cercare nella Sala dei Registri per scoprire informazioni su Alpha e l'anziano Naytibas che si celano dietro l'invasione aliena. Ci sono edifici fatiscenti, bar e ospedali distrutti, auto intere e abbastanza cadaveri da riempire un obitorio. È tutto meraviglioso e dolorosamente deprimente, con abbastanza oggetti da collezionare e oggetti di aggiornamento da farti girare ogni pietra.

Sfortunatamente, nonostante la sua corporatura minuta, Eve ha la sensazione di mettere su chili di muscoli. Il suo salto, anche se relativamente alto, è inaffidabile, soprattutto perché non puoi regolare molto la tua traiettoria quando è in aria. Allo stesso modo, la schivata, sebbene ottima per sfuggire a una morte certa, percorre solo una breve distanza, il che significa che sei destinato a essere colpito se non scappi di conseguenza (soprattutto perché non ha Cornici invincibili). Inoltre, non sono un grande fan delle parti che nuotano o oscillano, che risultano rispettivamente rigide e galleggianti. Tuttavia, il movimento è piacevole quando non sei su una piattaforma e immagino che migliorerà solo quando sbloccherai abilità aggiuntive come il doppio salto.

Immagine dello schermo : Sony/ShiftUp/Kotaku

E tutto culmina con quello che presumo sia il primo vero boss del gioco: un Naytiba dal doppio aspetto e dalla doppia spada di nome Abaddon. Questo nemico metterà alla prova tutto ciò che hai imparato, richiedendoti di schivare e contrattaccare più di quanto faresti normalmente. Ha una grande barra della salute, colpisce forte, mette a segno un sacco di combo inaspettate e persino elettrizza le sue lame durante la seconda fase.

Ma sorprendentemente, Abaddon non è così difficile nonostante il suo design terrificante. Ho battuto il boss in 5 o 10 minuti al primo tentativo, e questo era in “Modalità Normale”, l'impostazione di difficoltà predefinita del gioco per “i giocatori che amano il combattimento”. Mi piace combattere, ma Abaddon si sentiva un completo idiota. Anche dopo aver dato qualche bella leccata qua e là, Abaddon non ha potuto fare nulla quando lei lo ha messo all'angolo. È ridicolmente facile, come lo è stato il resto del tutorial di quasi due ore. Tuttavia, non pensare che questa sia una passeggiata nel parco, poiché quando sconfiggi Abaddon, si sblocca una “Sfida Boss” in modo da poter affrontare i mostri più duri, simili a cani, conosciuti come Stalker. Ho battuto questo boss anche al primo tentativo, ma sicuramente mi ha fatto sudare e spendere ogni risorsa che avevo nel mio arsenale. Se questo è il divertimento degli incontri con i nemici nel gioco, non vedo l'ora che arrivi il ciclo completo Lama a stella divorzio.

Quindi sì, mi sento piuttosto bene Lama a stella Ora. Il combattimento è eccellente, pieno di combo appariscenti ed esecuzioni eleganti da offrire DMC Una corsa per i suoi soldi. La storia sembra molto avvincente, con alcuni personaggi interessanti e molta costruzione del mondo attraverso dettagli ambientali come campi abbandonati e note cancellate. E il resto del pacchetto, dalla grafica alla colonna sonora, crea un mondo accattivante che non vedo l'ora di esplorare. Lama a stella Uscirà su PS5 il 26 aprile e, se giochi alla beta, i tuoi dati di salvataggio verranno trasferiti alla versione completa.