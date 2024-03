Il viaggio di Ivan Fedotov verso la NHL includeva il tempo a bordo di una portaerei russa

VOORHEES, NJ – Quando i Philadelphia Flyers hanno firmato il portiere russo Ivan Fedotov con un contratto di un anno il 7 maggio 2022, hanno pensato che sarebbe stata una buona idea portarlo in Nord America il prima possibile, considerando la geopolitica.

Hanno elaborato il visto immediatamente. La documentazione appropriata è stata compilata e inviata. No, non ci si aspettava che Fedotov fosse nel campo di sviluppo potenziale quel luglio, considerando che aveva già 25 anni, ma l'organizzazione sperava che si recasse in Nord America per stabilirsi e prepararsi a competere per il roster. Un posto in ritiro a settembre.

Fedotov non ci è mai riuscito. Dopo un corso di formazione nella sua città natale, San Pietroburgo, in preparazione alla fase successiva della sua carriera, fu arrestato e costretto a prestare servizio nell'esercito russo per un anno solare. Secondo una fonte che conosce la sua situazione, gran parte del servizio militare di Fedotov è stato trascorso su una portaerei nella regione di Murmansk, lontano dal fronte della guerra della Russia contro l’Ucraina, iniziata con l’invasione del 24 febbraio 2022, a meno di tre ore dalla guerra. mesi prima di firmare il contratto con i Flyers.

Dopo aver adempiuto ai suoi obblighi militari, secondo la stessa fonte, ha “suggerito fortemente” a Fedotov di unirsi al CSKA Mosca, noto anche come la squadra dell'Armata Rossa russa. Ha firmato un contratto biennale. I Flyers pensavano che il contratto non fosse valido – e la Federazione Internazionale di Hockey su Ghiaccio acconsentì, deliberando – ma piuttosto che combattere quella battaglia, Fedotov e il suo gruppo ritennero meglio per lui tornare sul ghiaccio dopo un anno di invalidità. Gioca a hockey. I suoi sogni in NHL, ancora una volta, dovranno aspettare.

I dettagli rimangono oscuri sul motivo per cui il CSKA Mosca ha rescisso l'accordo di Fedotov questa settimana dopo una stagione, consentendo ai Flyers di portarlo finalmente questa settimana, come il direttore generale Daniel Pryere lo ha presentato formalmente venerdì mattina presso l'impianto di allenamento della squadra.

Fedotov, ora 27enne, che vive nella zona di Filadelfia dall'inizio di questa settimana, ha dichiarato venerdì di essere pronto ad andare avanti. Dato che Fedotov non ha mai iniziato il suo contratto con i Flyers, ora può giocare per loro.

“Ora sono qui e sicuramente, sì, sono molto emozionato e felice di essere qui”, ha detto Fedotov, che sta ancora imparando l'inglese. “Grandi sensazioni perché due anni per me sono molto difficili”.

Briere ha scelto di non rivelare alcun dettaglio sui recenti problemi di Fedotov e, prima della conferenza stampa, un portavoce della squadra ha chiesto ai media riuniti di non fare domande di natura politica o sul tempo trascorso dal giocatore nell'esercito.

“Vogliamo concentrarci sull'hockey in questo momento”, dice Briere. “Alla fine, affronteremo questo aspetto, ma per ora lasceremo i dettagli”.

“È stata una lunga strada”, ha continuato Briere. Gli do molti incentivi per continuare a spingere e avere finalmente l'opportunità di entrare, e spero che questo sia un nuovo capitolo per lui e che inizi la sua carriera in NHL e le cose inizino con il piede giusto.

Dal punto di vista dell'hockey, tutti i segnali indicano Fedotov, che è alto 6 piedi e 7, che gioca. Ha preso il ghiaccio con alcuni giocatori in riabilitazione dei Flyers dopo aver parlato con i media e dopo aver appuntato la sua nuova giacca arancione n. 82 dei Flyers. È l'unico portiere oltre a Samuel Ersson nel roster, con Briere che conferma che Felix Sandstrom è stato riassegnato all'AHL Lehigh Valley, quindi dovrebbe sostenere Ersson sabato quando i Flyers ospiteranno i Blackhawks.

Ai Flyers restano solo otto partite e sono in una feroce battaglia per un posto nei playoff. Sono un punto avanti rispetto ai Washington Capitals, che hanno due partite in mano, per occupare il terzo posto in prima divisione.

“Per quanto riguarda il gioco, sai come va qui, (Coach John Tortorella) ne è responsabile”, ha detto Briere. “(Fedotov) sarà disponibile, sarà sul ghiaccio e si allenerà con la squadra. Poi lo staff tecnico deciderà se giocherà o meno”.

“Loro (le partite) sono davvero importanti per tutte le organizzazioni, per i giovani e anche per me”, ha detto Fedotov.

Una fonte della lega ha confermato che Fedotov può partecipare anche ai playoff, perché è stato nel roster di riserva dei Flyers per tutta la stagione.

In 44 partite di NL in questa stagione, è 21-22-1 con 2,37 gol contro la media e una percentuale di parate di 0,914. Nella stagione 2021-22, Fedotov ha guidato il CSKA Mosca al campionato della Coppa Gagarin, registrando un record di 14-10-2 con 2,00 gol contro la media e 0,919 percentuali di parate in 26 partite della stagione regolare. Ha giocato anche alle Olimpiadi di Pechino 2022, aiutando la nazionale russa a conquistare la medaglia d'argento.

Adattarsi alla NHL dalla KHL, o da qualsiasi lega europea, non è sempre facile, ma Fedotov appare pronto ad accettare la sfida.

Ha aggiunto: “Devi concentrarti sulla palla e non pensare troppo”. “È più veloce ma per me è davvero bello. Mi piace che la partita sia il più veloce possibile.

Il tempo di Fedotov con i Flyers potrebbe essere breve a causa del suo contratto, ma lui e Briere hanno espresso fiducia che un prolungamento del contratto potrebbe essere imminente.

“È qualcosa su cui stiamo lavorando”, ha detto Briere. “Non credo che questo sia un problema, ma non è stato ancora fatto nulla.”

“Sono qui e spero di trascorrere molto tempo insieme”, ha detto Fedotov.

La fonte della lega ha indicato che il prolungamento di Fedotov sarebbe probabilmente di due anni. Se così fosse, ciò renderebbe Ersson e Fedotov un tandem da portiere per le prossime due stagioni, così come un'estensione di due anni da 2,9 milioni di dollari per Ersson anche la prossima stagione.

Nel frattempo, Fedotov probabilmente rimarrà nella zona di Filadelfia per la bassa stagione, secondo una fonte a conoscenza della sua situazione, senza alcuna intenzione di tornare in Russia nel prossimo futuro.

Secondo Briere, la perseveranza di Fedotov negli ultimi due anni la dice lunga sul suo carattere.

“Questo è ciò che ci dà la fiducia che può venire e aiutarci”, ha detto Briere. “Ne ha passate tante nella sua carriera. Ne ha passate tante nella sua vita personale. Continua a combattere. Continua a migliorare, continua a lavorare sulla sua arte. È una parte importante del motivo per cui ci sentiamo così bene, e noi siamo entusiasti di averlo a bordo.”

Fedotov ha dichiarato: “Sono qui e sono felice di essere qui e voglio aiutare la squadra (nella sua stagione) nei playoff e essere una delle migliori squadre nei playoff. Sono emozionato e felice e voglio dire un grande ringraziamento a tutta (l'organizzazione).”

(Foto di Ivan Fedotov alle Olimpiadi del 2022: Elsa/Getty Images)