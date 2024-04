Il principe William intende tornare ai suoi doveri di membro della famiglia reale “WFH”.

Il principe William prevede di tornare ai doveri reali a tempo pieno a partire dalla prossima settimana, combinando le apparizioni digitali “WFH” con l'impegno di persona per massimizzare “l'impatto” in quello che secondo le fonti sarà un “modello” e una “corsa di prova” per il suo futuro regno. .

William, che non si è visto né sentito per più di tre settimane da quando sua moglie, Kate Middleton, ha annunciato che le era stato diagnosticato un cancro, è riemerso in pubblico mercoledì con un post sui social media che elogia un importante calciatore che si sta ritirando dall'Inghilterra. squadra nazionale. un gruppo.

Si è trattato di un ritorno alla vita pubblica attentamente ponderato e un impegno digitale continuo di questo tipo è considerato un elemento chiave della sua strategia volta a combinare l'inaspettata intensificazione del suo ruolo reale, determinata dalla malattia di suo padre, con l'essere un “membro della famiglia”. “. Cavolo”, ha portato una sorta di approccio “WFH” agli affari dei Kings, come ha detto un amico.

William ha trascorso le ultime tre settimane delle vacanze scolastiche nella sua casa di campagna nella tenuta di Sandringham con la sua famiglia, un periodo che lo ha anche aiutato a prepararsi per quello che un'altra fonte ha descritto come una “corsa di prova per diventare re molto prima di quanto avesse previsto”. immaginato”. “—riferendosi al fatto che suo padre, il re Carlo III, fu costretto a ritirarsi dai doveri pubblici reali a causa del suo trattamento contro il cancro, lasciando William come membro anziano della famiglia che sta ancora lavorando attivamente.

Si ritiene che abbia apprezzato il tempo trascorso lontano dalle luci della ribalta ed è stato notato all'inizio di questa settimana Goditi una pinta In un pub locale con la suocera, Carole Middleton, confermando le voci secondo cui la famiglia di Kate si sta mobilitando per aiutare la principessa mentre si riprende dal cancro.

Si ritiene che Charles abbia trascorso diversi giorni in Scozia per celebrare il suo anniversario di matrimonio e, sebbene sia stato in gran parte fuori dai radar, tranne che per un'apparizione il giorno di Pasqua, non si ritiene che padre e figlio si siano incontrati durante il fine settimana di Pasqua. Tuttavia, Charles ha lasciato pochi dubbi sulla sua ammirazione per Kate, con gli assistenti che hanno detto al Daily Beast di essere “orgoglioso” del modo in cui ha deciso di affrontare pubblicamente la sua malattia.

Mentre Kensington Palace ha rifiutato di commentare i piani esatti di William per le prossime settimane e non ha risposto alle domande sul fatto se William avrebbe lavorato di più online, il suo ufficio ha precedentemente detto ai giornalisti che può aspettarsi di fare ancora più apparizioni pubbliche. Una volta che le lezioni riprenderanno mercoledì della prossima settimana. Il Daily Beast capisce che questo è ancora il piano e farà una serie di apparizioni pubbliche di persona nelle prossime settimane.

“ Penso che lo vedrete cercare di bilanciare le esigenze dello stato con quelle di essere un buon padre di famiglia, prendersi cura della moglie malata e assicurarsi che i suoi figli stiano bene. “ — Amico di William e Kate

“In molti modi, le prossime settimane e i prossimi mesi saranno un modello per il suo futuro regno, perché avrà a disposizione uno staff simile dopo che salirà al trono, anche se non per molto tempo”, ha detto un amico della coppia al Daily Bestia. Parecchi anni. Penso che lo vedrete cercare di bilanciare le esigenze dello stato con quelle di essere un buon padre di famiglia, prendersi cura della moglie malata e assicurarsi che i suoi figli stiano bene. Sono sicuro che questo significherà fare più cose online. Può “WFH” e fare un po' di un ibrido. E francamente, ha un impatto maggiore perché raggiunge più persone.

Un’altra fonte, un ex reale, ha detto al Daily Beast: “William e Kate speravano di trascorrere diversi decenni come principe e principessa del Galles e, a Dio piacendo, continueranno ad averli. Ma la cosa interessante nei prossimi mesi è che William sarà costretto a fare un giro di prova per diventare re molto prima di quanto pensasse che una cosa del genere potesse accadere. Ovviamente non lo apprezzerebbe, ma ci sarebbero sicuramente delle belle gocce nel vento su come sarebbe stato il regno di Re Billy.

Una cosa che sembra certa quando si parla con gli amici e i consiglieri di William, di recente e negli ultimi anni, è che non ha intenzione di emulare il modello di sua nonna di fare diverse centinaia di impegni all'anno e sponsorizzare centinaia e centinaia di enti di beneficenza. . L’obiettivo sarebbe invece quello di rappresentare meno problemi ma avere più “impatto”, per usare il termine preferito.

In effetti, lo stesso William lo ha detto nei duri commenti che ha fatto ai giornalisti della stampa che lo hanno accompagnato in un viaggio a Singapore a novembre per l’Earthshot Prize, che mira a sviluppare soluzioni tecnologiche alla crisi climatica.

William ha reso omaggio alla sua famiglia per “aver fatto tanta luce”. [of causes]Ma, in un esplicito rifiuto della precedente abitudine reale di assumere centinaia di enti di beneficenza (il principe Filippo aveva più di 800 enti di beneficenza sotto la sua ala protettrice e la regina Elisabetta II ne era protettrice più di 500), William ha detto: “Devi rimanere concentrato. Se ti espandi troppo, non sarai in grado di gestirlo e non sarai in grado di ottenere l'impatto o il cambiamento che vuoi davvero vedere accadere.

Citando il proprio coinvolgimento nel settore dei senzatetto, ha affermato che il suo obiettivo è quello di impegnarsi “in modo più profondo e più lungo”, piuttosto che “avere semplicemente molte questioni da sollevare e osservare”.

Ma su questo non ci sono dubbi: se le ultime settimane hanno mostrato qualcosa è che, per William, i bisogni di Kate e dei bambini prevarranno sempre sulle richieste dello Stato e degli enti di beneficenza. Il suo team dice che Kate sta bene, ma se dovesse sorgere un conflitto, William probabilmente esiterà un po' ad annullare gli impegni reali per concentrarsi sulla famiglia.

Come Duncan Larcombe, commentatore reale ed ex redattore reale del tabloid britannico il SoleHa detto al Daily Beast: “William ha chiarito che, se arriverà il momento, darà priorità a sua moglie e ai suoi figli rispetto ai doveri reali. È combattuto in questo momento perché ovviamente ha delle responsabilità verso la sua famiglia ma anche verso il suo lavoro come reale.” Fare più cose online è un modo per bilanciare queste esigenze.