Il procuratore distrettuale di Atlanta richiede un gran giurì speciale nell’audizione elettorale di Trump

“Abbiamo già collaborato”, ha detto. Rafenburger ha detto in un’intervista a Fox News giovedì. “Abbiamo inviato loro tutte le informazioni che hanno richiesto. Se siamo costretti a comparire davanti a un grande tribunale, ovviamente, seguiremo la legge e verremo a testimoniare davanti a un tribunale arbitrale più grande.

Sig. Giovedì i rappresentanti di Trump non hanno risposto a una richiesta di commento, ma l’ex presidente Mr. Ha rilasciato una dichiarazione che classifica la telefonata che ha fatto con Rafensberger come “corretta”. Era politicamente motivato da altre indagini, inclusa un’indagine del procuratore generale di New York Letidia James. Fulton è il distretto più popoloso della Georgia e la roccaforte dei democratici, e la signora Willis è una democratica.

Inchiesta Georgia Sig. Concentrarsi su Trump è una delle tante indagini penali, civili e del Congresso. Lui ei suoi collaboratori si sono scontrati in tribunale il 6 gennaio con un comitato del Congresso che indagava sull’attacco a Capitol. Il comitato ha avuto un grande successo mercoledì La Corte Suprema ha respinto la richiesta di Trump Per impedire alla Casa Bianca di pubblicare i record, e giovedì, la giuria ha chiesto Ivanka Trump deve collaborare Al processo.

Oltre alle indagini penali condotte dal procuratore distrettuale di Manhattan, il sig. La signora James sta conducendo un’indagine per frode civile nell’impero degli affari di Trump. Ha fornito saponas in cerca di interviste con i due I suoi figli adulti, Ivanka Trump e Donald Trump Jr. e il suo ufficio hanno precedentemente intervistato una terza persona, Eric Trump.

Ad Atlanta, l’anno scorso la Willis ha detto che avrebbe preso in considerazione, tra le altre cose, le accuse di frode. Un’analisi pubblicata lo scorso anno dalla Brookings Institution, che è stata intervistata dall’ufficio della signora Willis, ha rilevato che il sig. Il comportamento post-elettorale di Trump ha concluso che era “a rischio considerevole di accuse statali”, comprese affermazioni elettorali fraudolente e interferenze deliberate. Cospirazione per svolgere compiti elettorali e impegnarsi in frodi elettorali.

Indagini Trump Carta 1 su 6 Molte richieste. Dalle dimissioni dell’ex presidente Donald Trump, ci sono state numerose inchieste e inchieste sui suoi affari e affari personali. Ecco un elenco di cosa sta succedendo: Indagine su frode criminale. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan e il Ufficio del procuratore generale di New York Presentando deliberatamente valori immobiliari errati Mr. Stanno indagando se Trump o la sua organizzazione Trump, azienda di famiglia, siano stati coinvolti in frodi criminali. Per potenziali finanziatori. Indagine sull’evasione fiscale. Come parte della loro indagine, nel luglio 2021, l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha incriminato l’organizzazione Trump e il suo direttore finanziario. Pianifica un piano di 15 anni per l’evasione fiscale. Il processo del caso è previsto per l’estate del 2022.

“Tutto ciò che è rilevante per i tentativi della Georgia di interferire nelle elezioni è in fase di revisione”, ha detto la signora Willis Lo ha detto al New York Times l’anno scorso.

La signora Willis ha esperienza in complessi casi di frode. Nel 2014, in qualità di Assistente procuratore distrettuale, lui Aiutato a guidare Un caso di frode contro un gruppo di accademici coinvolti in scuole pubbliche fraudolente ad Atlanta.