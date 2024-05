Il pugile Ryan Garcia è risultato positivo alla sostanza vietata Ostarine

Il pugile stella Ryan Garcia è risultato positivo alla sostanza dopante Ostarine il giorno prima e il giorno della sua sconvolgente vittoria su Devin Haney il mese scorso, secondo una lettera dell'Associazione volontaria antidoping inviata a tutte le parti mercoledì e ottenuta da ESPN.

I campioni furono prelevati prima del combattimento, ma i risultati furono conosciuti solo più tardi.

Garcia ha 10 giorni per richiedere che il suo campione B venga testato. Anche il campione A di Garcia ha mostrato la presenza di 19-norandresterone, ma la sua presenza al momento non è confermata.

“Tutti sanno che non imbroglio” Garcia ha detto in un video pubblicato su X. “…Non ho mai preso steroidi…non so nemmeno dove trovarli. …prendo a malapena integratori. Grandi bugie, gli ho fatto il culo.”

Garcia, 25 anni, ha dato un pugno ad Haney tre volte durante la vittoria della decisione a maggioranza, ma quel risultato potrebbe ora essere ribaltato a meno che il campione B non risulti negativo, il che è raro.

“Ci siamo resi conto di questa situazione non molto tempo fa, ed è un peccato che Ryan abbia tradito e mancato di rispetto ai fan e allo sport della boxe combattendo sporco e ottenendo risultati positivi non una, ma due volte”, ha detto Haney in una dichiarazione a ESPN.

“…Ryan deve delle scuse ai fan, e dal suo ultimo tweet pensa ancora che sia uno scherzo. Mettiamo in gioco le nostre vite per intrattenere le persone per vivere. Non si boxa. Questo mette la lotta al centro posto.” Una luce completamente diversa, nonostante il difetto, ho comunque lottato sul mio scudo e mi sono rialzata! La gente muore in questo sport.

Garcia ha anche mancato il peso pre-combattimento, registrandosi a 143,2 libbre per la lotta per il titolo WBC da 140 libbre. Hani (25 anni) è rimasto il campione dei pesi welter junior anche dopo la sconfitta.

L'ostarina è un modulatore selettivo del recettore degli androgeni che si lega alle proteine ​​del corpo e dice efficacemente ai muscoli di crescere. Viene utilizzato per favorire le prestazioni aiutando gli atleti a costruire massa muscolare e aumentare il tasso di perdita di grasso, nonché per aumentare la capacità di tonificare e recuperare.

Dal 2008 è sulla lista vietata dell'Agenzia mondiale antidoping e nel 2022 è stato inserito nella lista degli agenti anabolizzanti dalla WADA.

Ostarine è già stato utilizzato nella boxe. Lucien Botte è risultato positivo nel 2016 dopo un pareggio con Badou Jack nella lotta per il titolo dei pesi medi WBC. Il risultato è stato cambiato in una vittoria per squalifica di Jack.

Amir Khan è stato bandito per due anni dall'Autorità antidoping britannica (UKAD) dopo essere risultato positivo all'Ostarine in seguito alla sua sconfitta per KO tecnico al sesto round contro Kellbrook nel 2022.