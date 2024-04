Il quarterback dell'Iowa Deacon Hill entra nel portale di trasferimento: cosa significa questo per gli Hawkeyes

IOWA CITY, Iowa – Il quarterback Deacon Hill, che l'anno scorso ha iniziato nove partite per l'Iowa, è entrato nel portale trasferimenti con due anni a disposizione, ha annunciato martedì tramite Instagram.

Ecco cosa ha scritto l'ex QB dell'Iowa Deacon Hill annunciando il suo ingresso nel portale trasferimenti. pic.twitter.com/XiPBIexCB4 – Scott Dochterman (@ScottDochterman) 23 aprile 2024

Hill, una matricola in maglia rossa, è entrata in azione lo scorso settembre quando Kade McNamara, originario dell'Iowa, ha subito uno strappo al legamento crociato anteriore all'inizio della quinta partita della squadra contro il Michigan State. Hill ha supervisionato l'attacco degli Hawkeyes per il resto della stagione, che si è conclusa con un record di 10–4 e il titolo della Big Ten West Division.

Lo scorso autunno, gli Hawkeyes finirono ultimi nel paese con 234,6 yard a partita. Il secondo più basso appartiene al Michigan orientale con 262,8 yard a partita. In effetti, la produzione dell'Iowa è stata la più bassa di qualsiasi squadra Big Ten dai tempi della Northwestern (230,2) nel 1984.

Con l'eccezione dell'ex coordinatore offensivo Brian Ferentz, il cui contratto non è stato rinnovato, nessuno al di fuori di Hill (6 piedi e 3, 258 libbre) si è preso più colpa e riflettori per i problemi offensivi dell'Iowa. Lo scorso anno Hill ha completato il 48,6% dei suoi passaggi per 1.152 yard, cinque touchdown e otto intercettazioni.

Hill ha avuto 11 fumble e ne ha persi sei, incluso almeno un fumble in tutte e quattro le sconfitte dell'Iowa. Gli Hawkeyes sono stati esclusi nelle ultime due partite dell'anno scorso.

In un comunicato, Hill ha ringraziato i suoi allenatori ed ex compagni di squadra. Ha aggiunto: “Iowa, mi hai regalato uno degli anni migliori della mia vita. Ho costruito alcune delle relazioni più importanti della mia vita e ne sarò sempre grato.

Hill si è trasferito nello stato dell'Iowa nella primavera del 2023 dopo due stagioni al Wisconsin.

Con McNamara che continuava a riabilitare il ginocchio sinistro, Hill e la matricola in maglia rossa Marco Lines III erano gli unici giocatori con borsa di studio disponibili per gestire l'attacco del nuovo coordinatore offensivo Tim Lester questa primavera. Hill ha lavorato principalmente con la prima squadra, mentre Lines ha scattato foto con la seconda e la terza unità.

Con la matricola James Resard da Jacksonville, Florida, che entrerà nell'ovile a giugno, gli Hawkeyes avranno tre quarterback disponibili per gli allenamenti estivi. C'è una forte possibilità che l'Iowa State firmi un altro quarterback dal portale trasferimenti per competere con McNamara e Laynes durante il training camp.

“Faremo tutto il possibile per aiutare la nostra squadra”, ha detto l'allenatore dell'Iowa Kirk Ferentz parlando dei giocatori dal portale. “Se si presenterà un’opportunità logica, la prenderemo in considerazione”.

