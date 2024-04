Potrebbe esserci una luna in più in orbita attorno alla Terra e gli scienziati pensano di sapere esattamente da dove proviene

Un asteroide a rotazione rapida che orbita insieme alla Terra Potrebbe essere un pezzo di luna vagante . Ora, gli scienziati pensano di sapere esattamente da quale cratere lunare provengono.

Un nuovo studio pubblicato il 19 aprile sulla rivista Astronomia della natura rileva che il terreno è vicino asteroide 469219 Kamo'oalewa potrebbe essere stato lanciato nello spazio quando una roccia spaziale larga 1,6 km entrò in collisione con la Luna, creando il cratere Giordano Bruno.

Il riflesso della luce di Kamuwalewa corrisponde a quello delle rocce lunari erose dalle intemperie, e le sue dimensioni, età e rotazione corrispondono al cratere largo 22 km, che si trova sul lato nascosto della Luna, hanno riferito i ricercatori dello studio.

La Cina prevede di lanciare una missione per riportare campioni sull'asteroide nel 2025. La missione, chiamata Tianwen-2, riporterà pezzi di Kamo'oalewa circa due anni e mezzo dopo, secondo il nostro sito gemello Live Science. spazio .com.

“La possibilità di un'origine di origine lunare aggiunge intrighi inaspettati a… [Tianwen-2] “L'attività pone ulteriori sfide tecniche per la restituzione dei campioni.” Bin Cheng ha detto uno scienziato planetario dell’Università di Tsinghua e coautore del nuovo studio Scienze .

Imparentato: Quante lune ha la Terra?

Kamo'oalewa è stato scoperto nel 2016 dai ricercatori dell'Osservatorio Haleakala alle Hawaii. Ha un diametro compreso tra 100 e 200 piedi (da 30 a 60 metri, o circa le dimensioni di una grande ruota panoramica) e ruota a una velocità di un giro ogni 28 minuti. L'asteroide orbita attorno al sole seguendo un percorso simile a quello della Terra, a volte avvicinandosi a una distanza di 10 milioni di miglia (16 milioni di chilometri).

READ L'ultimo selfie del telescopio spaziale James Webb segna una pietra miliare dell'osservatorio spaziale Ricevi le scoperte più incredibili del mondo direttamente nella tua casella di posta.

Studi di follow-up hanno indicato che gli spettri della luce riflessa da Kamowalewa erano molto simili agli spettri riflessi dai campioni riportati sulla Terra dalle missioni lunari, così come dai meteoriti che provenivano dalla Luna.

Cheng e i suoi colleghi hanno prima calcolato la dimensione dell'oggetto e la velocità d'impatto necessarie per espellere un frammento come Kamualoa dalla superficie della Luna, nonché la dimensione del cratere che avrebbe lasciato. Hanno scoperto che l'asteroide sarebbe stato il risultato di un impatto con un angolo di 45 gradi ad una velocità di circa 420.000 miglia all'ora (18 chilometri al secondo) e avrebbe lasciato un cratere da 6 a 12 miglia (da 10 a 20 chilometri). Largo.

I ricercatori hanno scritto nel loro articolo che ci sono decine di migliaia di crateri di queste dimensioni sulla superficie della Luna, ma la maggior parte di essi sono vecchi. Gli asteroidi vicini alla Terra durano tipicamente solo circa 10 milioni di anni, o al massimo fino a 100 milioni di anni prima di entrare in collisione con il sole o il pianeta o uscire dallo spazio. Sistema solare completamente. Osservando le piccole buche, il team ha ristretto i contendenti a poche dozzine di opzioni.

I ricercatori si sono concentrati su Giordano Bruno, che soddisfaceva i requisiti di taglia ed età. Hanno scoperto che la collisione che ha formato Giordano Bruno avrebbe potuto creare fino a tre oggetti simili a Kamuwalewa che esistono ancora. I ricercatori hanno concluso che questo rende il Cratere Giordano Bruno la fonte più probabile dell’asteroide.

“È come sapere da quale albero proviene una foglia che cade a terra in una vasta foresta”, ha detto Cheng Scritto su X precedentemente noto come Twitter.

La conferma arriverà dopo che la missione Tianwen-2 riporterà un pezzo di Kamo'oalewa sulla Terra. Gli scienziati hanno già un campione di quello che si ritiene sia il materiale espulso dal cratere Giordano Bruno della Luna 24, un piccolo pezzo di roccia lunare portato sulla Terra durante una missione della NASA nel 1976. Confrontando i due, i ricercatori sono stati in grado di verificare l'origine di Kamowaleua.

Nota dell'editore: il titolo di questo articolo è stato aggiornato il 23 aprile alle 10:00 ET.