Il rally rialzista di Ethereum si è raffreddato: quanto durerà il prezzo di $ 4K?

Ethereum sta mostrando segnali di consolidamento nel contesto del rumore degli ETF, indicando la mancanza di un forte trend di mercato.

Il sentiment generale e gli indicatori tecnici indicano che la fase di consolidamento è già iniziata.

Ethereum, reduce dai massimi livelli di hype per gli ETF spot, è Ethereum [ETH] La crescita sembra rallentare di minuto in minuto. Quello che era un aumento del 17% la settimana scorsa si è trasformato in meno dell’1% questa settimana. La seconda criptovaluta più grande del mondo è a rischio di consolidamento?

Prendiamo un Aspetto.

Derivati ​​dell’Ethereum Dati Presenta un sentiment contrastante, che potrebbe indicare un rallentamento nella crescita di Ethereum. L’aumento del volume degli scambi del 10,32% e l’interesse aperto dell’1,19% mostrano che i trader sono ancora molto attivi con ETH.

Osservando i rapporti long/short, vediamo la predominanza delle posizioni long rispetto alle operazioni short, suggerendo che, nonostante il rallentamento, molti trader stanno ancora scommettendo sul rialzo di Ethereum mentre gli ETF si preparano a iniziare le negoziazioni la prossima settimana.

L’attuale modello di liquidazione di Ethereum potrebbe indicare che, nonostante il sentimento rialzista prevalente, Ethereum si trova ad affrontare una crescente cautela del mercato. Questo di solito è preceduto da un consolidamento a breve termine, come abbiamo visto con Bitcoin dopo aver superato i suoi massimi storici all’inizio di quest’anno.

Il grafico ETH/USDt mostra un ulteriore consolidamento in arrivo. Dopo aver raggiunto il picco di circa 3.980 dollari, Ethereum ha incontrato resistenza e da allora ha formato un modello di consolidamento, generalmente oscillando tra 3.770 e 3.900 dollari.

Il Relative Strength Index (RSI) si attesta attualmente a 51,43, indicando uno slancio neutrale in linea con il continuo consolidamento dei prezzi.

Ciò non indica condizioni di ipercomprato o ipervenduto, non fornendo una forte propensione verso uno slancio rialzista o ribassista nel breve termine.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, il livello di supporto chiave da tenere d’occhio è di circa 3.770 dollari, che è stato segnato da diversi tocchi negli ultimi giorni, impedendo ulteriori cali.

Sul lato positivo, la resistenza è vicina ai 4.000 dollari, poiché Ethereum fatica a sostenere i movimenti al rialzo.

Nel frattempo, il picco osservato nella dominanza sociale indica un recente aumento delle discussioni o dell’interesse attorno a Ethereum, che è chiaramente guidato dall’hype dell’ETF.

Tuttavia, le medie mobili mostrano una tendenza al ribasso a lungo termine, prevedendo un calo generale del livello di interesse per Ethereum.

Nel complesso, Ethereum non è a rischio di consolidamento. È già stato consolidato.