Il rilascio di GTA 6 potrebbe essere posticipato al 2026 poiché lo sviluppo sarebbe “ritardato”

Si dice che lo sviluppo di GTA 6 sia atteso da tempo e il gioco tanto atteso potrebbe non arrivare alla finestra di rilascio del 2025.

Lo hanno riferito fonti anonime Kotaku Questo sviluppo di GTA 6 è stato “ritardato”, motivo per cui il management chiede agli sviluppatori di tornare in ufficio a tempo pieno perché teme che il gioco possa essere posticipato al 2026.



Grand theft auto 6 trailer 1



Per ora, sembra che Rockstar stia ancora “puntando” a un rilascio nella primavera (Q2) del 2025, anche se le stesse fonti indicano che un rilascio in autunno (Q3) sembra più realistico.

Anche ritardare il gioco fino al 2026 è un “piano di riserva” o un’opzione di “emergenza”.

Rockstar non ha ancora risposto alla richiesta di commento di Kotaku.

All'inizio di questo mese, gli sviluppatori di Rockstar Games hanno criticato la società per aver detto ai dipendenti che sarebbero dovuti tornare in ufficio a tempo pieno il mese prossimo, e hanno descritto la decisione della dirigenza come “sconsiderata”.

Ai dipendenti di Rockstar è stato chiesto di tornare nei loro uffici cinque giorni alla settimana. La direzione dello studio ha citato la sicurezza e la produttività come ragioni per questo imminente cambiamento, che entrerà in vigore ad aprile.

Da questo annuncio, il sindacato indipendente della Gran Bretagna (IWGB) ha criticato Rockstar per i suoi piani di ritirare le disposizioni sul lavoro a distanza per una “maggioranza” dei suoi dipendenti, sottolineando che lo studio ha affermato che qualsiasi eccezione alle nuove regole sarebbe “rara”.