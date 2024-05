Il Senato approva un disegno di legge per autorizzare nuovamente la FAA e migliorare l’aviazione

Giovedì il Senato ha approvato una legislazione per autorizzare nuovamente i programmi federali delle compagnie aeree per i prossimi cinque anni e introdurre nuove misure di sicurezza e tutela dei consumatori per i viaggiatori in un momento di intensa incertezza e interruzione nel sistema dei viaggi aerei.

Conto, che necessita ancora dell’approvazione finale della Camera prima di diventare legge, fornirebbe più di 105 miliardi di dollari alla Federal Aviation Administration e più di 738 milioni di dollari al National Transportation Safety Board per la modernizzazione degli aeroporti, i programmi tecnologici e la sicurezza. Ciò include l’assunzione e la formazione dei controllori del traffico aereo, la codificazione degli obblighi di rimborso delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri, la garanzia di posti familiari gratuiti e il rafforzamento delle tutele per i passeggeri con disabilità.

“La sicurezza aerea è stata una priorità per milioni di americani ultimamente, e questo disegno di legge della FAA è la cosa migliore che il Congresso può fare per dare agli americani la tranquillità che meritano”, ha affermato il senatore Chuck Schumer di New York, il leader della maggioranza. Senato giovedì sera.

È passato con un voto bipartisan di 88 a 4, un giorno prima della scadenza della legge attuale. Ma non è chiaro se i senatori riusciranno a raggiungere un accordo per estendere brevemente la legge attuale fino alla prossima settimana per dare alla Camera il tempo di esaminare il disegno di legge.