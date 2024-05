Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare ostacoli nel fornire aiuti a Gaza dopo il completamento della costruzione del molo

In questa foto fornita dall’esercito degli Stati Uniti, i soldati assegnati alla 7a Brigata di trasporto (Spedizione) e i marinai attaccati alla nave M/V Roy P. Benavidez assemblano un impianto di distribuzione Ro-Ro (RRDF), o bacino galleggiante, al largo della costa di Gaza nel Mar Mediterraneo il 26 aprile 2024. Il molo fa parte del Joint Logistics Overshore System (JLOTS) dell’esercito che fornisce funzionalità critiche di collegamento e accesso all’acqua.





CNN

—



Gli aiuti umanitari di cui hanno tanto bisogno i palestinesi di Gaza, almeno per i prossimi giorni, rimarranno bloccati al largo delle coste di Gaza su una nave mercantile della Marina americana, mentre gli Stati Uniti continuano a incontrare ostacoli per raggiungere Gaza. È stato costruito il pontile galleggiante Trovato e operante nel Mediterraneo orientale.

Il molo e il ponte, noti come Joint Logistics onshore Services o JLOTS, verranno infine utilizzati dagli Stati Uniti, dai loro alleati e dalle organizzazioni umanitarie per fornire aiuti a Gaza via mare da Cipro. Ma la scorsa settimana il sistema ha dovuto essere trasportato al porto di Ashdod a causa del mare mosso, e non è ancora partito.

Anche quando JLOTS diventerà operativo, le condizioni meteorologiche e del mare potrebbero limitare gravemente la possibilità di utilizzare il pontile galleggiante.

Può essere utilizzato in sicurezza solo in condizioni con onde massime di 3 piedi e venti inferiori a circa 15 mph, secondo un documento del Naval War College del 2006 sui limiti dei sistemi. Previsione delle condizioni del mare da Centro dati navale israeliano Mostra che le onde sono spesso pari o vicine al limite di 3 piedi nell’area.

“Le operazioni JLOTS, che devono tenere conto dei requisiti di sicurezza e produttività, devono spesso attendere condizioni meteorologiche e dello stato del mare favorevoli”, hanno scritto gli autori.

Un funzionario della difesa ha confermato alla CNN che le restrizioni sul sistema portuale sono accurate.

“La conclusione è che le forti onde stanno avendo un impatto sulla capacità di eseguire la missione JLOTS”, ha detto il funzionario. Se i venti o le onde sono più forti, caricare e scaricare utilizzando la banchina JLOTS diventa pericoloso.

Funzionari americani hanno detto che c’è un altro fattore che potrebbe complicare ulteriormente la questione, e cioè il modo in cui Israele deciderà di procedere con la sua operazione a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Un grave attacco israeliano potrebbe sollevare ulteriori preoccupazioni in termini di sicurezza e influenzare i tempi di costruzione del molo e del ponte nel Mediterraneo orientale. L’area prevista per la raccolta degli aiuti una volta raggiunta Gaza è stata colpita da colpi di mortaio e razzi almeno due volte nelle ultime settimane, ha riferito la CNN.

Un portavoce del Pentagono ha detto giovedì alla CNN che gli Stati Uniti mirano ancora a mettere in atto il sistema e ad avviare il processo “nei prossimi giorni”. Attualmente, un’enorme chiatta chiamata M/V Sagamore, che verrà utilizzata per consegnare al molo i primi pallet di aiuti umanitari da Cipro, ha iniziato a trasferire i rifornimenti su un’altra nave attualmente al largo delle coste di Gaza, chiamata M/V Roy B. Benavidez.

La nave Benavidez, ingaggiata dalle forze armate statunitensi, è nel Mediterraneo orientale dal mese scorso per sostenere gli sforzi del corridoio marittimo.

Gli Stati Uniti stanno inoltre ancora finalizzando i piani su chi effettivamente trasferirà gli aiuti umanitari dal molo alla costa di Gaza, secondo diversi funzionari americani a conoscenza della questione.

Il Regno Unito inizialmente si è offerto di fornire personale per aiutare a spostare i camion degli aiuti dal ponte costruito dall’esercito americano al largo della costa di Gaza alla spiaggia, dove saranno trasportati dal personale delle Nazioni Unite sotto la supervisione del Programma alimentare mondiale, hanno detto i funzionari. Ma fonti dicono che gli inglesi hanno recentemente ritirato questa offerta a causa di preoccupazioni per la sicurezza.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno escluso l’uso delle proprie forze per trasportare aiuti a terra, perché l’amministrazione Biden non vuole che il personale americano si avvicini a Gaza, hanno detto i funzionari.

Un portavoce del governo britannico ha affermato che il Regno Unito “al momento non ha intenzione di schierare personale delle forze armate a Gaza come parte di questa iniziativa, ma stiamo lavorando a stretto contatto con gli Stati Uniti, Cipro e altri alleati per garantire che gli aiuti possano essere consegnati rapidamente durante questo periodo”. Il marciapiede una volta completamente installato.

Un’altra fonte diplomatica che ha familiarità con le discussioni ha confermato che ci sono stati colloqui in cui il Regno Unito si è offerto di far passare gli aiuti attraverso il ponte che porta al molo, come parte di una “serie di piani di emergenza” che era stata sviluppata.

“Ma al momento non ci sono piani per la Gran Bretagna di partecipare in questo modo”, ha aggiunto la fonte, aggiungendo che “lo scenario più probabile è la presenza di una terza parte indecisa”.

“Appaltatori civili non americani guideranno quei veicoli sul ponte che porta alla spiaggia”, ha detto giovedì ai giornalisti il ​​segretario stampa del Pentagono, il maggiore generale Pat Ryder.

I funzionari e un’altra fonte a conoscenza della questione hanno detto alla CNN che un piano in discussione prevede che gli appaltatori israeliani trasportino gli aiuti. Ma anche questo potrebbe cambiare e non è stato ancora definito, anche se il Pentagono prevede che il molo sarà operativo nei prossimi giorni.

L’esercito israeliano ha accettato di fornire un ampio perimetro di sicurezza attorno al sistema portuale e all’operazione di assistenza. Ciò ha messo a disagio alcuni gruppi umanitari e funzionari delle Nazioni Unite, data la storia dell’IDF di prendere di mira i convogli umanitari e la percezione che stiano operando sotto il controllo dell’IDF, ha riferito in precedenza la CNN. Ma il piano è che l’esercito israeliano rimanga a una distanza relativa mentre trasporta gli aiuti e li scarica sulla spiaggia di Gaza, hanno detto funzionari alla CNN.