Il soldato che ha ispirato “Salvate il Soldato Ryan” ha effettivamente pronunciato la frase di Matt Damon

Parenti della famiglia che hanno ispirato Salvate il soldato Ryan Pensano all’eredità dei loro defunti parenti.

In onore dell’anniversario dello sbarco in Normandia, la stazione CBS locale di Buffalo WIVB Sono state condotte interviste con membri della famiglia Nilandla cui esperienza nella vita reale della Seconda Guerra Mondiale è servita come punto di partenza per il dramma classico di Steven Spielberg.

Matt Damon in Salvate il soldato Ryan.

CBS tramite Getty



Per chi non lo sapesse, il film del 1998 segue un gruppo di soldati incaricati di recuperare il soldato Ryan (Matt Damon) dopo che i suoi tre fratelli sono stati uccisi in azione. Lo sceneggiatore Robert Rodat ha avuto l’idea del film mentre guardava un memoriale che commemorava i soldati uccisi nelle guerre americane e ha notato gruppi di fratelli su un elenco di veterani deceduti. Rodat è stato ispirato anche dalla storia della famiglia Niland, menzionata nel libro di Stephen E. Ambrose D-Day 6 giugno 1944: la battaglia culminante della seconda guerra mondiale.

I fratelli Niland – Preston, Robert, Fritz ed Edward – prestarono servizio nell’esercito americano durante la seconda guerra mondiale. Sia Preston che Robert furono uccisi durante l’invasione della Normandia nel D-Day, mentre Edward fu ritenuto morto fino alla fine della guerra (in realtà sopravvisse come prigioniero di guerra nel Pacific Theatre e visse fino al 1984).

Poiché i militari presumevano che Fritz fosse l’unico fratello Niland sopravvissuto, quando tentò di unirsi all’82a divisione aviotrasportata poco dopo il D-Day, fu informato della morte dei suoi fratelli e fu rimandato a casa.

Tom Sizemore, Matt Damon e la troupe di Salvate il Soldato Ryan.

David James/DreamWorks



In un’intervista con WIVB, il figlio di Edward Neyland, Preston, ha detto che la reazione di suo zio Fritz al suo licenziamento dall’esercito è stata la stessa di quella del soldato Ryan. “Il personaggio di Matt Damon – come ha detto mia cugina Katie – ha detto esattamente quello che ha detto lo zio Fritz quando lo hanno mandato a casa”, ha detto Preston “Sono con i fratelli che ho adesso, e rimarrò…” [he was told] “Non puoi restare, devi discutere con il generale George Marshall.”

Dopo un viaggio turbolento per localizzare Ryan, i personaggi centrali del film alla fine si arrabbiano per l’ostinato rifiuto del soldato di lasciare il suo posto dopo che gli hanno detto che i suoi fratelli sono morti.

Anche James Niland, nipote dei fratelli Niland, ha discusso dell’eredità della sua famiglia con lo sbocco. “Si sono riuniti per portare a termine una missione inimmaginabile e hanno davvero mostrato al mondo che nulla è impossibile secondo lo spirito americano”, ha detto. “Questi uomini erano leggende, ed è stata una vittoria leggendaria. Vivranno per sempre.”