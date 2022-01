Jamie Lynn Spears risponde a Britney Spears che si fa chiamare “Khadi”

Jamie Lynn sembra aver reagito alla sorella della Spears, Britney Spears Si riferisce a lei come “Khadi” Con riferimento a “coloro che hanno cestinato il suo nome”.

“Nessuno rovinerà il tuo nome più di coloro che hanno paura che tu dica la verità alla gente”, ha condiviso Jamie Lynn, 30 anni. Le sue storie su Instagram Britney l’ha chiamata per nome per averle puntato un coltello in un’intervista televisiva e aver affermato di averli rinchiusi in una stanza.

“Non sono mai venuto intorno a te con un coltello o penserei mai di farlo !!!” Britney, 40 anni, Lo ha scritto in una nota pubblicata sul suo Twitter Venerdì, ha detto: “L’unico coltello che ti ho visto a casa era tagliare la zucca più grande che abbia mai visto in vita mia. Era troppo grande per me da tagliare”.

La Spears ha continuato: “So che di tanto in tanto una persona amareggiata creerà cose del genere intorno ai bambini… Congratulazioni per aver introdotto il concetto, perché ci sei riuscito, caro !!!! “

Jamie Lynn ha condiviso questa citazione su Instagram dopo essere stata attaccata da sua sorella Britney. Instagram / @ jamielynnspears

Quando Britney era lì Chiama la sua famiglia I ruoli che hanno interpretato in lei per mesi Ex difensore, I fratelli hanno iniziato a litigare pubblicamente dopo che Jamie Lynn è apparso nello show “Good Morning America” ​​​​mercoledì. Il nuovo libro, “Cose che devo dire”.

“Sono sempre stato un grande sostenitore di mia sorella, quindi quando aveva bisogno di aiuto, ho creato dei modi per farlo”, ha detto Jamie Lynn in un’intervista con GMA. “Ho fatto di tutto per porre fine a questo conservatorismo e porre fine a tutto questo per la nostra famiglia, per assicurarmi che abbia i contatti di cui ha bisogno. Se questo causa così tanti conflitti, perché dovrebbe continuare?”

Le sorelle hanno litigato pubblicamente da quando Jamie Lynn è apparso mercoledì nello show “Good Morning America”. Getty/Instagram

“C’è ancora amore tra lei e Britney”, ha detto, aggiungendo che “l’ho solo amata e supportata”.

Tuttavia, si dice che sia il cantante “forte”. Alzò gli occhi al cielo A domande e risposte, e ha insistito sul fatto che sua sorella stava cercando di salvare la faccia vendendo libri.

La Spears ha twittato dopo l’intervista al GMA di Jamie Lynn che “la mia famiglia ha rovinato i miei sogni per 100 miliardi e ha cercato di farmi sembrare pazzo”. “La mia famiglia vuole trascinarmi giù e farmi del male, quindi li odio!”