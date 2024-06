Jennifer Aniston ha questo abito Reformation da $ 278 in più colori

lo shopping

Jennifer Aniston sa cosa le piace.

La star preferita di Friends potrebbe essere conosciuta per il suo amore per i vestitini neri, ma ha cambiato look con un abito midi floreale rosso all’evento Emmy FYC di The Morning Show a Los Angeles domenica – e si scopre che possiede lo stesso modello in un altro stile.

Aniston, 55 anni, non ne ha mai abbastanza dell’abito Reformation di Kourtney ($ 278), dato che ha indossato l’abito aderente bordeaux ai Paramount Studios durante il fine settimana e con una stampa floreale nera ad aprile. Condivisione su Instagram.

Jennifer Aniston ha partecipato all’evento stampa “Morning Show” indossando un abito Kourtney rosso con stampa floreale di Reformation. Magia del cinema

Ha anche il motivo floreale nero. Jennifer Aniston/Instagram

Riforma

Riforma

Indossava un abito midi – caratterizzato da uno spacco alto e spalline sottili legate sul retro – con tacchi rossi con cinturino e una collana a goccia rossa all’evento promozionale “Morning Show”.

Aniston ha pettinato i suoi capelli biondi nel suo tipico stile dritto e ha aggiunto orecchini d’oro e due grossi braccialetti d’oro.

Anche se i suoi abiti floreali neri e rossi sono attualmente esauriti, coloro che desiderano copiare il look dell’ex star possono registrarsi per ricevere una notifica quando quest’ultimo sarà di nuovo disponibile – e se non vuoi aspettare, puoi ottenere lo stesso abbigliamento Ora stampa floreale verde primaverile o un bellissimo motivo in tessuto bianco e blu.

Ha mostrato una certa gamba nello sguardo. Magia del cinema

L’abito presenta uno scollo a cuore e volant sui fianchi. Magia del cinema

Ha accessoriato con tacchi rossi e gioielli d’oro. Magia del cinema

La star di “Murder Mystery” non è il primo volto famoso ad avventurarsi frequentemente nel mondo del restyling, con tutti, da Sydney Sweeney a Jennifer Lopez, a favore del marchio di moda incentrato sulla sostenibilità.

Taylor Swift possiede cinque diverse paia di scarpe di Ref e ha indossato molti altri suoi pezzi, incluso l’abito rosso in maglia Radlee ($ 98) che indossava a cena con Sophie Turner e la sezione Jadey ($ 298) che anche la sua migliore amica Selena Gomez possiede.

Anche la figlia di Jay Z e Beyoncé, Blue Ivy, 12 anni, è una fan, poiché indossava un abito di seta verde al matrimonio di sua nonna e un mini abito di jeans ($ 178) per sostenere suo padre nel suo “HOV Book”. Mostra l’estate scorsa.



