Jennifer Lopez cancella il tour nordamericano del 2024

New York (AFP) – Jennifer Lopez ha cancellato il suo tour nordamericano del 2024, hanno confermato i rappresentanti di Live Nation all’Associated Press.

“Jennifer si sta prendendo del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici intimi”, hanno detto in una nota.

Questo tour è stato il primo in cinque anni, a sostegno del suo primo album solista in un decennio. “questo sono io adesso” E Il film di accompagnamento.

Il tour doveva iniziare il 26 giugno a Orlando, in Florida, e terminare a Houston il 31 agosto. Live Nation ha condiviso che i partecipanti che hanno acquistato i biglietti tramite Ticketmaster riceveranno automaticamente un rimborso.

Lopez ha rilasciato la sua dichiarazione ai fan sul suo sito web e sulla newsletter OntheJLo, scrivendo: “Sono estremamente rattristato e devastato per avervi deluso. Sappiate che non lo farei se non lo sentissi assolutamente necessario”.

Continuò: “Prometto che mi farò perdonare e che saremo di nuovo insieme. Vi amo tutti così tanto. Alla prossima volta…”

“This Is Me…Now” è stato pubblicato all’inizio di quest’anno, 20 anni dopo il suo album di successo “This Is Me…then”. Lopez Lo ha detto all’Associated Press Che il nuovo album è stato un “miracolo” e una “seconda possibilità”. E vorrei catturare quel momento nel tempo nel modo in cui questo album ha catturato quel momento nel tempo.