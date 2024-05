Jeremy Allen White, Iwo Edibiri Spar

Karmi e i suoi amici ritornano nel primo promo della terza stagione di “The Bear”. (Sembra che non sia morto congelato in quel congelatore!)

Quando lo chef prodigio, interpretato da Jeremy Allen White, apre il nuovo ristorante insieme a Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach), si ritrovano a combattere ancora una volta.

“Questa è una cucina disfunzionale”, dice Sydney, alla quale Carmi e Richie rispondono all’unisono: “Mostrami una cucina funzionale!”

Tutti gli episodi del pluripremiato dramma FX usciranno il 27 giugno e saranno disponibili per lo streaming su Hulu.

La seconda stagione di “The Bear” ha visto Carmie (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach) lavorare insieme per trasformare la loro paninoteca in un ristorante raffinato. Il cast comprende anche Lionel Boyce, Mattie Matheson, Lisa Colon-Zayas e Abby Elliott. La seconda stagione ha anche introdotto Jamie Lee Curtis nei panni di Donna Berzato, la madre di Carmi, e includeva cameo di John Mulaney, Sarah Paulson, Jon Bernthal, Will Poulter, Gillian Jacobs, Bob Odenkirk, Olivia Colman, Sarah Ramos, Donny Madea, Joel McHale e Alex Moffat. .

White ha parlato diversificato L’anno scorso riguardo ai suoi preparativi per la terza stagione, ha detto: “So che trascorrerò molto tempo a gennaio incontrando alcuni chef. Penso che ci sarà un menu dedicato al ristorante nella terza stagione”. So che inizierò a mettere insieme quel menu con… diversi chef e cucine e cercherò di prepararmi per fare più cose del genere davanti alla telecamera. Abbiamo fatto tutti molta preparazione prima della prima stagione a cui sono andato scuola di cucina e ho trascorso molto tempo nei ristoranti e cose del genere e poi, per la seconda stagione, molto è stato mettere insieme il ristorante, quindi non c’era molto da cucinare, ma ora, nella terza stagione, penso che ” Torniamo all’atmosfera pratica della cucina che avevamo nella prima stagione.

White ha continuato spiegando com’è stato lavorare con Curtis nella seconda stagione, dicendo: “Era così eccellente, così preparata. Ha capito Donna in quel modo prima ancora di mettere piede sul set. È molto difficile, anche per… attori noti come Jimmy, entrano nel… mondo e prendono una decisione molto rapidamente, incarnando un personaggio e inserendosi nell’ambiente che è già stato creato.

“The Bear” è stato creato e prodotto da Christopher Storer. Altri produttori esecutivi includono Joanna Callow, Matty Matheson, Hiro Murai e Josh Senior.

Guarda il trailer qui sotto.