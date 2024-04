Justin Bieber ha preoccupato i suoi fan quando è scoppiato in lacrime negli scatti di Instagram

musica

I fan sono stati inondati dai commenti di Justin Bieber dopo che sabato ha pubblicato alcuni selfie di se stesso mentre piangeva.

Il cantante di “Never Say Never” ha condiviso una serie di foto su Instagram, tra cui due di lui che guarda nella telecamera mentre piange.

In Una delle fotoBieber – che indossava un cappello verde chiaro e una giacca bianca con cerniera – aveva le lacrime agli occhi mentre scattava il selfie.

Justin Bieber ha preoccupato i suoi fan dopo aver pubblicato foto di lui che piange su Instagram. Justin Bieber Instagram

Il cantante dei “Peaches” ha condiviso due foto di se stesso mentre piange e piange. Justin Bieber Instagram

Bieber ha incluso anche molte altre foto di se stesso sorridente. Justin Bieber Instagram

IL Secondo scatto Quindi mostrava le lacrime che scorrevano lungo la guancia di Bieber mentre aggrottava le sopracciglia e guardava di lato.

Il vincitore del Grammy, 30 anni, ha condiviso i selfie con una varietà di foto, includendo anche foto di se stesso mentre cantava sul palco e in una capanna in mezzo al bosco.

Bieber non ha incluso una didascalia nella sua galleria fotografica ma ha condiviso anche altri cinque post che includevano anche selfie, ma in nessuno di essi non piangeva e nella maggior parte di essi sorrideva.

I fan hanno subito inondato i commenti chiedendogli perché stesse piangendo. NHLI tramite Getty Images

Un fan ha chiesto: “Justin, cosa è successo fratello, perché piangi?” NHLI tramite Getty Images

Poco dopo aver condiviso le due foto in cui si emozionava, i fan hanno espresso la loro preoccupazione nei commenti.

“Perché stai piangendo?” ha commentato un fan.

“Spero che tu stia bene, odio vedere le lacrime rigarti il ​​viso 💔”, ha condiviso un altro utente.

Uno di loro ha chiesto: “Justin, cosa è successo, fratello, perché piangi ❤️🙌🙌🔥?”

La cantante di “Baby” deve ancora affrontare i selfie sentimentali. Immagini JC

Sua moglie, Hailey Bieber, ha commentato sotto le foto, dicendo che stava “piangendo magnificamente”. Justin Bieber Instagram

“Justin, stai bene? 😭” chiese qualcun altro.

“Mi piace che tu non abbia paura di mostrare la tua vulnerabilità e le tue emozioni. È sempre bello ricordare che dietro ogni celebrità c'è ancora un essere umano. “Sei amato”, lo ha applaudito qualcuno.

Poco dopo che Justin ha condiviso il post, sua moglie, Hailey Bieber, sembrava dissipare ogni voce secondo cui i post in lacrime avevano qualcosa a che fare con lei.

“Bellissimo pianto 🥲”, ha commentato Hailey, 27 anni.

La cantante di “Baby” e fondatrice di Rhode Beauty ha fatto notizia all'inizio di questo mese dopo aver respinto le voci sul loro divorzio.

La coppia ha recentemente frequentato insieme il Coachella dopo aver messo fine alle speculazioni sul divorzio. Justin Bieber Instagram

La coppia ha recentemente frequentato insieme il Coachella dopo aver messo fine alle speculazioni sul divorzio. Justin Bieber Instagram

“Non c'è nessun divorzio e non c'è alcuna verità in questo. Sono molto felici”, ha detto una fonte a People.

Una settimana dopo, hanno dimostrato quanto sono felici abbracciandosi e condividendo un dolce bacio al Coachella due settimane fa.

La coppia, che si è sposata segretamente nel 2018, ha dovuto far fronte a voci secondo cui il padre di lei, Stephen Baldwin,… Ha ricondiviso un post su Instagram chiedendo ai fan di “dire una piccola preghiera” per Hailey e Justin.

Carica altro…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}