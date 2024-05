Kelly Ripa e Mark Consuelos festeggiano il loro 28esimo anniversario di matrimonio

Kelly Ripa E Marco Consuelos Si sono dichiarati amore eterno l’uno per l’altro così come sono Hanno celebrato il loro ventottesimo anniversario di matrimonio Mercoledì 1 maggio.

La coppia ha camminato sul set Vivi con Kelly e Mark Sulla loro canzone preferita, Stevie WonderIl classico del 1976 “As”.

“Mi rende così emozionato. Stevie Wonder. È semplicemente la colonna sonora della nostra vita insieme. Lo è davvero”, ha detto Ripa, 53 anni.

Mentre si scambiavano gli auguri di “buon anniversario”, Consuelos, 53 anni, rifletteva sull’evento epocale.

“Ieri sera ero a letto cercando di fare i conti”, ha detto. “Il mio criterio per molto tempo è stato quello di passare la prima elementare fino a diventare uno studente delle superiori. Dodici anni sono un tempo lungo. Ad esempio, quando ero bambino, era una vita. È come farlo due volte più un dottorato di ricerca. Plus quattro anni al college e il programma del master!

“Hai un dottorato in matrimonio”, ha scherzato Ripa. Dovrei chiamarti dottoressa Consuelos? A suo marito l’idea piacque e la prese in giro dicendo: “Forse faremo una visita a casa più tardi”.

Ripa ha incontrato Consuelos nel 1995 quando entrambi hanno recitato nel film tutti i miei figli insieme. I due fuggirono e si sposarono il 1 maggio 1996 a Las Vegas presso la Bells Church in Nevada.

“Conserviamo questi ricordi, fino ad oggi. Sono passati 28 anni e possiamo ancora ricordare ogni minuto di questo matrimonio”, ha detto Ripa a People a febbraio della cerimonia, che è costata loro $ 179 compreso il biglietto aereo. Veramente.” . Sono passati due minuti!”

Due mesi fa, Ripa e Consuelos hanno ricreato le foto del loro matrimonio a Las Vegas Instagram.

“Viva Las Vegas ✨ allora ➡️ ora”, ha scritto Ripa nelle foto. Sono anche tornati in chiesa all’inizio di quest’anno per filmare una settimana del loro spettacolo.

La coppia ha tre figli: Michael (26 anni), Lola (22 anni) e Joaquin Antonio (20 anni).

Quando è stato chiesto di condividere i propri obiettivi per il futuro nello show di mercoledì, Consuelos ha risposto: “Continuare quello che abbiamo fatto. E con questo intendo togliere tutti i ragazzi dal libro paga”.

“Siamo molto legati”, ha commentato Ripa parlando dei figli, che vivono soli. “Possiamo assaporarlo! Possiamo assaporare la libertà finanziaria. Ciò non significa che non siamo grati per i tre bellissimi bambini che amiamo e adoriamo.”

IL Genitori felici Hanno festeggiato il loro anniversario anche sui social.

“Ridurre 28 anni in 10 foto non è possibile, ma hai reso l’idea. Buon anniversario all’amore della mia vita @instasuelos ♥ Sono così grato per aver realizzato tutti i sogni. Carosello di immagini del passato.

“Per sempre grato che tu abbia deciso di intraprendere questo folle, bellissimo viaggio con me. Buon 28esimo anniversario. Ti amo @kellyripa”, ha scritto Consuelos mentre pubblicava la sua foto Galleria fotografica privata.

La celebrazione è arrivata un giorno dopo che Consuelos ha confessato a sua moglie e Vivi con Kelly e Mark Il pubblico ha riferito che ha condiviso un bacio con un’altra donna mentre festeggiava la vittoria della squadra di calcio italiana Campobasso 1919, di cui è proprietario insieme a Ripa.

Ha spiegato: “In adulazione, in festa sul campo, quando abbiamo saputo che l’altra squadra era in parità e noi eravamo campioni, siamo corsi dai nostri tifosi”. “Sto correndo e vedo questa signora, chiamiamola mia zia – forse la zia di qualcun altro – e ci guardiamo e siamo così emozionati e c’è questo [plexi]Vetro E veniamo al vetro, e sai una cosa? “L’ho accettato.”

Ripa ha chiesto se fosse “a bocca aperta” e se suo marito avesse una “relazione emotiva”, a quel punto Consuelos ha cercato di tirarsi indietro e dire che la persona davanti a lui avrebbe potuto essere un uomo.

“Non cercare di salvarti adesso”, ha scherzato Ripa. “L’ho già qualificata come la zia di qualcuno