Knives Out 3: Daniel Craig stupisce i fan con la nuova acconciatura nel primo sguardo di Knives Out 3

Daniel Craig debutta con un nuovo look per il suo ruolo nel film in uscita Tira fuori i coltelli 3e i tifosi sono divisi.

In un tweet condiviso lunedì, il regista Rian Johnson ha fornito il primo sguardo dietro le quinte di Craig nei panni del detective Benoit Blanc.

La foto in bianco e nero mostra la star britannica di 56 anni con i capelli lunghi, indossa un abito a tre pezzi e tiene in mano un cappello.

“Aaaae si parte! Oggi è il primo giorno di riprese del prossimo film misterioso di Benoit Blanc Il morto si è svegliato “Ci vediamo dall’altra parte”, ha scritto Johnson nella didascalia.

Da allora molti fan hanno commentato il post, reagendo con shock alla nuova apparizione di Craig.

“I suoi capelli sono un’icona”, ha scritto uno, mentre un altro ha ammesso che il “Bianco dai capelli lunghi” sembrava “un po’ strano, ma mi piace”.

“Oh mio Dio, la sua acconciatura”, ha detto un terzo accanto a un’emoji piangente.

“Buon tiro!” Qualcun altro ha commentato. “E di’ a quel giovane di tagliarsi i capelli.”

“È meglio che ci sia una buona ragione per cui Benoit ha i capelli così lunghi”, ha scritto un altro.

“Capelli lunghi e cappello di feltro? ‘Sento un’introduzione?'” ha pensato una persona, mentre altri hanno paragonato il cambio di aspetto di Craig a Tom Cruise nel film. Missione impossibile Franchising commerciale.

“I film di Knives Out saranno così Missione impossibile “Con Tom Cruise che alterna capelli lunghi e corti”, ha detto un fan. “Mi piace.”

Knives Out 3 dovrebbe essere rilasciato per la prima volta nel 2025 ( Rian Johnson x/schermata )

Un altro concorda: “Mi piace che tu stia seguendo la strada ‘capelli lunghi contro capelli corti’ per differenziare le parti come Tom Cruise in ‘capelli lunghi contro capelli corti’.” Missione impossibile film.”

Il mese scorso, Johnson ha annunciato il tanto atteso terzo capitolo della sua popolare serie di film, che ha un titolo ufficiale Il risveglio dell’uomo morto: un mistero sui coltelli.

Guarda Apple TV+ gratis per 7 giorni Solo nuovi abbonati. £ 8,99/mese. Dopo la prova gratuita. Pianifica il rinnovo automatico fino all'annullamento Prova gratis

Craig, che nei primi due film interpretava il ruolo dell’investigatore privato Benoit Blanc Tira fuori i coltelli Film, parte 3 presenterà un cast stellare, tra cui Glenn Close, Andrew Scott, Unito stella Josh O’Connor, PriscillaCailee Spaeny, Kerry Washington, Jeremy Renner, Mila Kunis e Buona fortuna a te, Leone Grande Attore Darrell McCormack.

Il film, che fa parte dell’accordo in due parti da 450 milioni di dollari del regista con Netflix, dovrebbe essere distribuito sullo streamer nel 2025.

il primo Tira fuori i coltelli Il film ha debuttato nel 2019 e segue le indagini di Blanc sull’omicidio del famoso romanziere Harlan Thrombey, interpretato dal compianto Christopher Plummer. Questo film ha visto l’eccezionale interpretazione di Ana de Armas nel ruolo dell’infermiera Marta Cabrera. Appaiono anche Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Katherine Langford e Michael Shannon.

Tre anni dopo, un seguito, Cipolle di vetro: un mistero sui coltelli, rilasciato. Il film ha visto Blanc recarsi sull’isola greca privata del miliardario tecnologico Miles Bronn (Edward Norton), dove ha il compito di risolvere un gioco di mistero di omicidio andato storto.

Insieme a Craig, il film includeva un nuovo cast di star come Kate Hudson, Janelle Monáe, Edward Norton, Madeleine Cline, Dave Bautista e Kathryn Hahn.