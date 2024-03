La CBS sta sviluppando la sua prima serie TV diurna nera in 35 anni

Sheila Ducksworth

Studi della CBS

La CBS sta sviluppando una serie TV su una famiglia benestante che potrebbe diventare la prima fiction televisiva con un cast tutto nero da decenni.

Il progetto si intitola Portali Segue la vita di una ricca famiglia nera che vive in una lussuosa comunità recintata.

Lo spettacolo sarà prodotto da CBS Studios/NAACP Production Project in collaborazione con P&G Studios, una divisione di Procter & Gamble. Portali Sarà scritto dalla veterana diurna vincitrice dell'Emmy Award Michelle Valjean (Il coraggioso e il bello), che fungerà anche da showrunner. Val Jean ha anche scritto oltre 2.000 episodi di televisione diurna.

È stata l'ultima soap nera diurna di breve durata della NBC Generazioni, lanciato nel 1989 come dramma di mezz'ora e si dice che sia la prima serie americana incentrata su una famiglia nera sin dal suo inizio. Inoltre, il dramma della Fox è stato un grande successo nel 2015 impero Alcuni la consideravano una telenovela, anche se andò in onda in prima serata.

“Portali “Sarà tutto ciò che amiamo del dramma diurno, con una prospettiva fresca e fresca”, ha affermato Sheila Ducksworth, presidente del progetto NAACP di CBS Studios (nella foto sopra). “Questa serie rivitalizzerà il pubblico tradizionalmente svantaggiato, con il potenziale per essere un momento rivoluzionario nella trasmissione televisiva. Con personaggi multidimensionali, storie emozionanti e la cultura nera in primo piano, Portali Avrà una rappresentazione di grande impatto, che è uno dei focus principali del progetto. Sono entusiasta di sviluppare questo progetto con CBS e P&G, due dei più longevi e appassionati sostenitori della televisione diurna, e la NAACP, il cui impegno duraturo nei confronti delle voci e degli artisti neri è potente e stimolante.

Avvia qualsiasi nuovo Una soap diurna spezzerebbe effettivamente una serie decennale in cui il genere è caduto in disgrazia a causa del calo degli ascolti a causa della concorrenza dello streaming. L’ultima volta che un’emittente ha lanciato una nuova serie TV è stato nel 1999 (NBC Emozioni), mentre l'ultima nuova serie della CBS è stata Il coraggioso e il belloapparso per la prima volta nel 1987.

Attualmente sono rimaste in onda solo tre soap opera diurne: I giovani e gli irrequieti, Audace e bello E Ospedale pubblico (con Giorni delle nostre vite Sul pavone). Nel 2011, la ABC ha fatto notizia per aver cancellato due serie di lunga durata, tutti i miei figli E Una vita da vivere. Due anni dopo, Prospect Park ha successivamente tentato di rilanciare la serie online. Ma la CBS ha recentemente rinnovato il 51enne I giovani e gli irrequieti Per altri quattro anni.

Duckworth e Val Jean saranno i produttori esecutivi Portali Insieme a Leon Russell, Derek Johnson e Kimberly Dobriner.