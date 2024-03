La TSA inaugura la prima linea di sicurezza con auto-screening all'aeroporto di Las Vegas

LAS VEGAS – La Transportation Security Administration ha presentato mercoledì il primo sistema di screening self-service della nazione all'aeroporto internazionale Harry Reid. A partire da lunedì, i passeggeri PreCheck possono partecipare a un programma pilota progettato per modernizzare i checkpoint e offrire ai viaggiatori maggiore indipendenza. Durante la dimostrazione mattutina all'aeroporto di Las Vegas, i funzionari della TSA hanno paragonato il nuovo programma alle corsie di cassa automatiche dei supermercati. Invece di essere ufficiali della TSA che accompagnano i passeggeri attraverso il processo in due fasi, i viaggiatori scansioneranno i loro bagagli e se stessi. Ciò consentirà loro di stabilire il proprio ritmo e ridurre al minimo le interazioni con i dipendenti della TSA.

Il personale dell'agenzia continuerà a verificare le carte d'identità, a supervisionare lo screening dei bagagli secondari e a perquisire i passeggeri sospettati di trasportare articoli vietati.

I funzionari hanno affermato che l’obiettivo non è accelerare i processi di screening ma migliorare l’esperienza dei passeggeri.

“Ci piacerebbe che questo accelerasse le cose, ma al momento non è questo l'obiettivo principale”, ha affermato John Fortune, direttore del programma di screening rapido del Dipartimento per la sicurezza interna. “L'obiettivo è principalmente quello di ridurre il carico degli agenti al checkpoint e rendere l'esperienza più piacevole e conveniente per i passeggeri.”

Come funziona la sicurezza dell'autocontrollo?

Il nuovo sistema occupa due corsie presso l’Innovation Checkpoint nel Terminal 3, un laboratorio reale dove l’agenzia testa nuove tecnologie di sicurezza. Il checkpoint accoglie anche i viaggiatori abituali di PreCheck, che potranno provare la nuova procedura tutti i giorni dalle 5:30 alle 13:30. La TSA può anche invitare i passeggeri ad altri checkpoint a partecipare al programma. I bambini sotto i 12 anni e i passeggeri che necessitano di assistenza speciale devono utilizzare le corsie standard. READ Gli analisti affermano che le forniture alternative non saranno in grado di sostituire completamente il petrolio russo

Il sistema di screening self-service, che si è evoluto dall'idea alla realtà in due anni, combina componenti tecnologici che i passeggeri possono riconoscere, come gli scanner CT. Tuttavia, i viaggiatori dovranno imparare alcuni nuovi passaggi e abbandonare alcune abitudini sviluppate in altri checkpoint aeroportuali.

“Il pubblico in viaggio non ha mai visto una cosa del genere prima”, ha detto Fortune. “Non hanno mai provato cosa vuol dire passare attraverso un posto di blocco come questo.”

La mattina della grande rivelazione, i “passeggeri” (in realtà dipendenti della TSA) hanno dimostrato il processo di screening self-service. I volontari sono saliti a bordo di una delle sei stazioni e hanno seguito le istruzioni visualizzate sullo schermo. “hai bisogno di aiuto?” Il pulsante in basso a sinistra dello schermo si collegava al video in diretta di un agente pronto a rispondere.

In una stazione, un volontario ha messo tutti i suoi oggetti – uno spinner, una cintura e un portafoglio – in un’unica scatola, un cambiamento rispetto alle attuali procedure che richiedono ai passeggeri di dividere i propri effetti personali su più vassoi. Ha aggiunto una giacca leggera al mucchio, che è l'opposto delle azioni di PreCheck. Spinse il bidone della spazzatura sul nastro mobile e si spostò verso la macchina di screening personale.

L'ufficiale della TSA ha introdotto i passeggeri in una grande scatola di vetro. L'avatar ha fornito una guida. Le parti del corpo ombreggiate in verde rappresentano la posizione corretta; Le sezioni rosse devono essere modificate. Frecce e contorni hanno aiutato a ottenere la postura corretta: braccia liberamente lungo i fianchi, piedi leggermente divaricati.

Se il dispositivo rileva un oggetto sospetto, apparirà una freccia rossa, rimandando la persona fuori per essere spogliata. Il passeggero getterà l'oggetto nella spazzatura e riproverà, e ancora, se necessario. Ci sono voluti diversi tentativi da parte di un volontario. READ La Saudi Electricity Company risponde alle accuse di molestie nei confronti di Elon Musk

“È il mio orologio?” lei chiese. Non era così e alla fine le fu permesso di procedere.

“Buon volo”, leggi accanto all'immagine di un cartone animato di un aereo.

Nel frattempo, le scatole che ondeggiano lungo il binario prenderanno uno dei tre percorsi.

Continueranno i viaggi a mano Copastic, dove i passeggeri potranno rivendicare i propri effetti personali e proseguire per la loro strada.

Se il dispositivo rileva qualcosa di sospetto, come un liquido più grande di 3,4 once, la spazzatura verrà consegnata a un agente che perquisirà manualmente il sacchetto. Una grande differenza rispetto alla procedura attuale è che l'ufficiale non dovrà trasportare oggetti pesanti in un'area di screening separata rischiando lesioni.

Il terzo scenario comprende oggetti molto pericolosi, come le armi. Il dispositivo di scansione trasferirà il bagaglio sospetto in una scatola chiusa a chiave, fuori dalla portata del passeggero.

In un’altra modifica rispetto al protocollo attuale, i passeggeri non possono restituire la spazzatura nella catasta. Il vassoio tornerà da solo, ma solo se è vuoto, una caratteristica che si spera ridurrà il numero di annunci generici che cercano il proprietario di un laptop o portafoglio dimenticato.

La tecnologia senza contatto è in crescita

Il sistema di sicurezza self-service di Las Vegas è solo un prototipo, Ma fa parte di una nuova tendenza della tecnologia contactless negli aeroporti. Potrebbe non andare mai oltre il checkpoint dell’innovazione, o potrebbe espandersi ad altri aeroporti, seguendo lo stesso percorso della tecnologia di autenticazione delle credenziali (solo identità ai checkpoint di sicurezza; nessuna carta d’imbarco richiesta) e del riconoscimento facciale (circa 50 aeroporti finora). READ Aggiornamenti in tempo reale di Covid: notizie sullo stato delle maschere, vaccini e casi

I funzionari della TSA hanno affermato che la fase di test potrebbe durare da pochi mesi a un anno. Durante questo periodo, l'agenzia raccoglierà i dati e i feedback dei passeggeri e risolverà eventuali problemi.

“Ci aspettiamo che ci saranno alcune sfide. La domanda è: quanto sono facili da risolvere queste sfide?”, ha detto Luck. “Può essere un processo iterativo in cui speriamo di ottenere un sistema che sia abbastanza fluido da poter essere implementato il pubblico viaggiante”.

Ulteriori innovazioni e sviluppi potrebbero essere diretti a Las Vegas, ha affermato Fortune. I viaggiatori possono aiutare a testare scanner per scarpe e scanner piani con funzionalità di scansione dall'alto (immagina un sistema di pedaggio E-ZPass, gente). Spera di sperimentare strumenti che sostituiscano le ispezioni e, in un futuro volo di fantasia, strutture che comprimano la tecnologia self-service in baccelli individuali. “Ci vorranno due o tre anni”, ha detto dell'ultima invenzione.

I dati biometrici stanno comparendo in più aeroporti. Delta Air Lines ha implementato un programma di riconoscimento facciale chiamato Identificatore numerico Delta Negli aeroporti tra cui Atlanta, Detroit e Los Angeles, nonché presso LaGuardia e JFK a New York City. Invece di tirare fuori i documenti, i membri idonei del programma fedeltà SkyMiles della compagnia aerea possono semplicemente guardare la telecamera per consegnare i bagagli e metterli al sicuro.