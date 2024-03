La Cina fissa un obiettivo di crescita economica pari a circa il 5%

In ciascuno degli ultimi quattro anni, la Cina ha rivisto retroattivamente i dati preliminari sulla crescita economica, abbassando leggermente i dati iniziali. Ciò rende più semplice per il governo affermare l’anno successivo che l’economia è cresciuta in linea con gli obiettivi ufficiali. Ma non risolve i problemi economici di base.

L’economia cinese deve far fronte anche a potenti forze provenienti da oltre i suoi confini. I funzionari governativi negli Stati Uniti e in Europa stanno lavorando per contenere le pratiche commerciali cinesi che considerano ingiuste o minacce alla sicurezza nazionale. Molti dirigenti di multinazionali rimangono diffidenti nei confronti della sempre crescente enfasi sulla sicurezza interna e sulla sorveglianza che Pechino ha adottato durante più di un decennio di governo di Xi.

La difficoltà maggiore per l’economia risiede nel vasto settore dell’edilizia, che sta assistendo a un forte deterioramento dopo lo scoppio della bolla immobiliare decennale negli ultimi due anni.

Le vendite di case da parte dei 100 maggiori promotori immobiliari del paese sono diminuite del 60% a febbraio rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. La fiducia dei consumatori in tutta la Cina non si è ripresa dopo il forte calo durante i due mesi di lockdown di Shanghai nel 2022.

Forse la migliore possibilità per la Cina di mantenere la crescita economica è aumentare il surplus commerciale nei manufatti, che rappresenta già un decimo dell’intera economia del paese. Il Dipartimento del Commercio ha pubblicato quest’inverno una guida volta a rilanciare le esportazioni.