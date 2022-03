Wall Street crolla per l’aumento del prezzo del petrolio, il Nasdaq conferma il mercato ribassista

Le società industriali Dow confermano la correzione

Le azioni finanziarie e di viaggio portano a diminuire

I titoli energetici sovraperformano il mercato in generale

I prezzi del petrolio sono ai massimi dal 2008

Indici in ribasso: Dow 2,37%, S&P 2,95%, Nasdaq 3,62%

(Reuters) – I principali indici di Wall Street sono scesi drasticamente lunedì, con il Nasdaq Composite che ha confermato di essere in un mercato ribassista, poiché la prospettiva di un divieto sulle importazioni di petrolio dalla Russia ha fatto salire i prezzi del greggio e sollevato preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione.

Il Nasdaq ha chiuso in ribasso del 20,1% dalla sua chiusura record del 19 novembre, confermando che l’indice tech-heavy è stato in un mercato ribassista da quando ha raggiunto quel record, secondo una definizione ampiamente utilizzata. Segna il primo mercato ribassista del Nasdaq dal 2020, quando l’epidemia di coronavirus ha schiacciato le economie globali.

Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in ribasso del 10,8% dal suo record del 4 gennaio, confermando che era in correzione. Una correzione viene confermata quando l’indicatore chiude del 10% o più al di sotto del livello di chiusura standard.

I prezzi del petrolio sono balzati ai livelli più alti dal 2008 quando gli Stati Uniti ei loro alleati europei hanno preso in considerazione la possibilità di vietare le importazioni di petrolio russo, in risposta all’invasione del paese dell’Ucraina, mentre sembrava improbabile che il greggio iraniano tornasse rapidamente sui mercati globali.

La Russia chiama la campagna “Operazione speciale”.

energia (.SPNY)Il gruppo S&P 500, degno di nota finora quest’anno, è stato uno dei pochi settori a registrare guadagni lunedì, in rialzo dell’1,6%. Per saperne di più

Mona Mahajan, capo analista degli investimenti di Edward Jones, ha dichiarato: “Questa preoccupazione per il petrolio ha portato a preoccupazioni per l’aumento dell’inflazione e il potenziale di stagflazione. Penso che ci siano preoccupazioni più ampie che la crescita possa essere danneggiata dai consumatori. I prezzi più alti sono al pompa.”

Media industriale del Dow Jones (.DJI) È sceso di 797,42 punti, ovvero del 2,37%, a 32.817,38 punti, lo Standard & Poor’s 500 (.SPX) Ha perso 127,79 punti, o il 2,95%, a 4201,08 e il Nasdaq Composite (diciannovesimo) È sceso di 482,48 punti, o del 3,62%, a 12830,96 punti.

I commercianti lavorano alla Borsa di New York (NYSE) a Manhattan, New York City, USA, 7 marzo 2022. REUTERS/Andrew Kelly Per saperne di più

Amazon e Microsoft (MSFT.O) salve (AAPL.O) È stato uno dei più grandi rallentamenti singoli dell’S&P 500 mentre il settore finanziario (.SPSY) È sceso del 3,7 per cento. Settore dei servizi di pubblica utilità (.SPLRCU)che è una delle aree difensive del mercato azionario, ha guadagnato l’1,3%.

Funzionari ucraini hanno affermato che un attacco aereo russo ha colpito una fabbrica di pane mentre i negoziatori del paese si sono incontrati per colloqui con funzionari russi dopo che i round precedenti non hanno fermato il conflitto. Per saperne di più

Le azioni di United Airlines Holdings Inc. sono scese del 15% e della Norwegian Cruise Line Holdings Inc. del 15%. (NCLH.N) È sceso dell’11,6%, a causa di un ampio calo dei titoli di viaggio e del tempo libero poiché il balzo dei prezzi del petrolio ha minacciato di far deragliare la nascente ripresa.

Le azioni hanno lottato per iniziare il 2022 poiché le preoccupazioni per la crisi Russia-Ucraina hanno aggravato il sell-off inizialmente alimentato dalle preoccupazioni per l’aumento dei rendimenti obbligazionari poiché la Federal Reserve dovrebbe inasprire la politica monetaria quest’anno per combattere l’inflazione. L’indice S&P 500 ha raggiunto il livello di chiusura più basso da giugno 2021.

“Il mercato è già stato preoccupato per il ciclo di rialzo dei tassi della Fed”, ha affermato Burns McKinney, portfolio manager di NFJ Investment Group. “Ora, quando si preme per aumentare i prezzi dell’energia, è sempre più preoccupante la comunità degli investitori potrebbe finire per muoversi troppo velocemente verso le fasi successive del ciclo di mercato.

Gli investitori attendono giovedì il rapporto sui prezzi al consumo negli Stati Uniti, poiché si prevede che la Federal Reserve alzerà i tassi di interesse entro la fine del mese per combattere l’aumento dell’inflazione.

Le emissioni basse hanno superato le emissioni avanzate della Borsa di New York di 3,62 a 1; Sul Nasdaq, il rapporto è stato di 2,74 a 1 a favore di titoli in calo.

L’S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo di 52 settimane e un nuovo minimo di 69; Il Nasdaq Composite ha registrato 63 nuovi massimi e 546 nuovi minimi.

Circa 17 miliardi di azioni sono state scambiate sulle borse americane, rispetto alla media giornaliera di circa 13 miliardi delle ultime 20 sessioni.

Rapporti aggiuntivi di Louis Krauskoff, Stephen Kolb e Caroline Falkevich a New York e Devik Jane e Sabahan, un appaltatore a Bengaluru; Montaggio di Sriraj Kalovila e Lisa Shumaker

