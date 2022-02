Sam Bankman-Fried, 29 anni, è a capo di uno scambio di criptovalute multimiliardario

Da Hong Kong alle Bahamas

Figlio dei professori della Stanford Law School e laureato al Massachusetts Institute of Technology (MIT), Bankman-Fried ha lavorato come broker a Wall Street prima di dedicarsi alla criptovaluta nel 2017.

Nota che ci sono enormi differenze di prezzo tra le piattaforme online in cui le persone possono acquistare e vendere criptovalute e sfruttare le lacune acquistando e vendendo risorse digitali con una frequenza molto elevata.

Ha affermato che la differenza di prezzo nel 2018 era dal 5 al 25 percento tra le borse statunitensi e giapponesi, il che significa che una volta che le attività vengono trasferite da una piattaforma all’altra, può fare soldi.

“C’era un’enorme domanda di criptovalute dal Giappone e non c’erano così tanti fornitori di liquidità”, ha aggiunto.

Il giovane imprenditore ha creato un fondo di investimento in criptovalute, Alameda Research, si è trasferito a Hong Kong e poi ha lanciato FTX con Gary Wang, che ora è il Chief Technology Officer della piattaforma.

Bankman-Fried ora vive alle Bahamas, dove le tasse sono praticamente inesistenti, e la piattaforma ha sede anche nel paese dei Caraibi.

Difende la sua scelta del sito con il fatto che è “uno dei pochi paesi che dispone di un sistema di licenze completo per gli scambi di criptovalute e criptovalute”.

Nelle apparizioni sui media e su Twitter, dove va per SBF, Bankman-Fried è stato un schietto sostenitore di un accesso più agevole al mercato delle criptovalute per il pubblico in generale, in particolare negli Stati Uniti.

“Sarebbe salutare per tutte le parti coinvolte se ci fosse un percorso normativo per ottenere una licenza e portare la supervisione federale”, ha detto.

Una filiale di clienti statunitensi, FTX US, è stata aperta nel 2020.

Il successo di FTX ha consentito alla piattaforma di stabilire partnership prestigiose, tra cui con la leggenda del football americano appena in pensione Tom Brady e sua moglie, l’ex modella brasiliana Gisele Bundchen.

La società pubblicherà anche un annuncio durante il Super Bowl di domenica, promettendo di regalare una serie di bitcoin che verranno impostati ogni volta che lo spot andrà in onda.

“Critica efficace”

Bankman-Fried, che ha affermato di mantenere uno stile di vita spartano, si identifica con le convinzioni di “altruismo efficace”, un movimento che mira a utilizzare un’analisi attenta per vedere come le proprie risorse vengono utilizzate per aiutare maggiormente gli altri.

disse Bankman-Fried, che giurò di regalare quasi tutta la fortuna che avrebbe fatto.

Si stima che abbia già donato tra i 50 ei 100 milioni di dollari USA per cause quali la lotta per il benessere degli animali, la lotta contro le malattie tropicali trascurate e la riduzione del riscaldamento globale.

Le criptovalute hanno affrontato dure critiche sull’argomento secondo cui contribuiscono al catastrofico riscaldamento globale perché il processo di estrazione richiede molta elettricità, che può provenire da combustibili fossili.

Bankman-Fried ha affermato di ritenere che il processo di creazione di criptovaluta e le transazioni verranno effettuati sempre più utilizzando energia rinnovabile.

Consapevole delle enormi quantità di denaro che sta raccogliendo, Bankman-Fried, che è stato tra i maggiori donatori della campagna 2020 del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, non ha problemi a pubblicizzare gli importi.

“Se stai cercando di avere un impatto molto positivo nel mondo, è probabile che siano cose che le persone finiscono per vedere”, ha aggiunto.