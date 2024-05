La tassa “segreta” sul gas della California aumenterà di 50 centesimi nei prossimi due anni

Secondo un non identificato regolatore statale della qualità dell’aria, un programma di riduzione delle emissioni a lungo termine potrebbe portare ad un aumento del 50% del prezzo della benzina entro due anni in California.

nel mese di settembre, California L’Air Resources Board (CARB), il principale ente di regolamentazione ambientale dello stato, riferisce che i prezzi del gas aumenteranno l’anno prossimo di circa 50 centesimi al gallone e ogni anno successivo per contribuire agli sforzi per l’aria pulita. L’aumento dei prezzi non include l’attuale tassa statale sul gas.

La senatrice dello stato repubblicano Janet Nguyen, uno dei falchi fiscali più critici della legislatura, ha detto a Fox News Digital che l’aumento fiscale “segreto” “penalizzerebbe la maggioranza dei californiani”.

“Le persone della classe media e a basso reddito non possono permettersi la benzina per andare a scuola, al lavoro, a fare la spesa o allo studio del medico”, ha detto Nguyen. “Nessuno lo sa. Penso che la gente pensi che sia solo una tassa, quindi non conoscono la differenza tra una tassa sul carbonio e una tassa statale. È quasi come una tassa su una tassa.”

Il rapporto prevede che i prezzi della benzina aumenteranno a causa… Riforme degli standard sui carburanti a basse emissioni di carbonio Creati nel 2007, è probabile che aumentino di 47 centesimi l’anno prossimo e di 52 centesimi entro il 2026. I prezzi del diesel potrebbero aumentare di 59 centesimi quest’anno e di 66 centesimi entro due anni. Le previsioni a lungo termine indicano che la benzina potrebbe aumentare di 1,15 dollari e il diesel di 1,50 dollari al gallone dal 2031 al 2046, con un aumento del carburante per aerei di 1,21 dollari.

Lo staff dell’Aviation Board ha successivamente definito “incomplete” le previsioni sull’aumento dei prezzi del gas in un rapporto di dicembre, concentrandosi invece sul risparmio sui costi per i conducenti man mano che sempre più persone passano ai veicoli elettrici.

Il rapporto arriva quando il CARB ha finalizzato il mese scorso le nuove regole che richiedono una rapida transizione dal trasporto tradizionale alimentato a petrolio. Verso alternative a zero emissioni Perseguendo al contempo un’agenda globale sul clima. CARB ha individuato le autovetture, gli autocarri pesanti, i treni merci e le navi portuali per il cambiamento.

Anche la California Eliminazione graduale delle nuove auto a gas e imporre la vendita al 100% di veicoli elettrici entro il 2035. Da allora, quasi 20 altri stati hanno adottato queste regole, il che significa che oltre il 40% del paese sarà interessato in una certa misura dal mandato.

Gli ampi sforzi dello Stato per elettrificare il settore dei trasporti fanno parte dell’impegno climatico della California presentato da Newsom due anni fa. Secondo il piano, il Paese sta lavorando per eliminare gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili, utilizzare energia verde, ridurre le emissioni di gas serra dell’85% entro il 2045 e ridurre la domanda di petrolio di uno sbalorditivo 94%.

“Possiamo risolvere questa crisi climatica se ci concentriamo sui passi grandi e coraggiosi necessari per ridurre l’inquinamento”, ha affermato il governatore Gavin Newsom nell’agosto 2022.

Thomas Catenacci di Fox News ha contribuito a questo rapporto.