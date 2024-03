Tre morti in un attacco missilistico degli Houthi contro una nave mercantile dell'esercito americano

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), che supervisiona le operazioni in Medio Oriente, ha detto che tre membri dell'equipaggio sono stati uccisi e almeno quattro sono rimasti feriti, di cui tre in gravi condizioni.

Anche il Centro di sicurezza marittima dell’Unione europea per il Corno d’Africa (MSCHOA) ha affermato che sono in corso operazioni di salvataggio e salvataggio.

True Confidence è di proprietà di True Confidence Shipping SA, registrata ad un indirizzo in Liberia e gestita da Third January Maritime Ltd in Grecia, hanno affermato le società in una nota.