La chitarra di John Lennon è stata venduta all’asta per 2,9 milioni di dollari

La chitarra, una Framus Hootenanny a 12 corde del 1964 andata perduta per quasi 50 anni e recentemente ritrovata in una soffitta, è stata usata sia da Lennon che da George Harrison nel loro “Help!” E “Rubber Spirit” nel 1965 Le aste di Giuliano. È stato acquistato mercoledì da un acquirente anonimo a New York per un prezzo totale di 2.857.500 dollari, ha detto la casa d’aste.

Allora come fa a scomparire una chitarra come questa? Nel 1965, Lennon regalò lo strumento a Gordon Waller del duo pop Peter and Gordon, per il quale Lennon e Paul McCartney avevano scritto canzoni. Waller ha poi consegnato lo strumento al manager, “che ha portato la chitarra a casa, l’ha gettata in soffitta e non ci ha pensato molto per decenni”, secondo la dichiarazione.