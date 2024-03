La demo AI del gioco di Nvidia mostra infiniti alberi di dialogo ovunque

Nvidia ha fatto quello che tutti sapevamo sarebbe successo, ha presentato una demo del gioco basata sull'intelligenza artificiale. In Conversione del protocollo, Giochi nei panni di un detective che cerca di rintracciare un argomento specifico in un hotel di lusso. La promessa è di conversare con gli NPC per ottenere ciò di cui hai bisogno. Ad eccezione di questa demo, puoi utilizzare il microfono e la voce per porre domande invece di scegliere da un elenco di opzioni preimpostate.

Ho visto la demo con alcuni altri giornalisti durante una piccola proiezione privata. Quando la demo è stata pubblicata e Seth Schneider, senior product manager di Nvidia, ha preso le redini, ero emozionato. Possiamo chiedere qualsiasi cosa. Noi possiamo Fare nulla. Questo è il sogno di questo tipo di gioco investigativo. Non puoi giocare al detective con un elenco predeterminato di opzioni di dialogo. Devi chiedere quello che vuoi, quando vuoi.

Schneider ha addirittura lanciato un appello per porre domande. Possiamo chiedere qualsiasi cosa al nostro addetto all'accoglienza AI. La chat era piena di nuove idee: sono migliori i giochi per PC o console, qual è la tua GPU RTX preferita e cose del genere. Schneider ha rivolto le domande al microfono, ma non sono volate scintille.

Dotati a modo loro di una vasta rete di guardrail per mantenerli in tema, questi NPC basati sull'intelligenza artificiale ignoreranno tutto ciò che non è rilevante per il gioco. L'addetto alla porta può salutarti educatamente e magari fare alcuni commenti sulla necessità di una pausa. All'interno dell'hotel, ambientazione principale di questo complotto poliziesco, potrai chiedere alla receptionist i numeri delle camere o come funziona l'hotel. C'è anche un dirigente seduto vicino a te che conosce un po' il tuo argomento.

Tutte queste conversazioni sono conversazioni reali. Ciò avviene utilizzando un microfono e usi la tua voce per parlare nel modo desiderato. In un batter d'occhio, gli NPC possono rispondere attraverso il modello AI. È un modo diverso di giocare a un gioco basato sui dialoghi. È solo che non so se questo sia il modo migliore.

NvidiaACE | NVIDIA x Inworld AI: supera i limiti dei personaggi del gioco nel protocollo segreto

Gli NPC sono rimasti in tema, senza mai allontanarsi troppo e rischiando di finire nel caos dell'IA. Questa è la tecnologia di Nvidia in azione, ma non cambia realmente l'esperienza di gioco. Ciò che ho capito attraverso la demo è che questa tecnica apre semplicemente più alberi di dialogo. Ti dà più possibilità di attivare quelle opzioni di dialogo che salti sempre in un gioco di ruolo denso. È interessante, ma non migliora il gameplay.

Quando si facevano domande sui giochi per console o PC, o sulla GPU RTX preferita dell'NPC, era chiaro che l'intelligenza artificiale non aveva idea di cosa stesse parlando Schneider. Possono fornire una risposta che abbia senso nel contesto della domanda, ma non una risposta fondamentalmente diversa dalla risposta che potresti ottenere attraverso un elenco preprogrammato di opzioni di dialogo.

È facile guardare la demo di Nvidia e vedere le possibilità. Ci sono molte possibilità qui e sono entusiasta di vedere come gli sviluppatori sfrutteranno questa tecnologia nei giochi reali. Non penso che sarà qualcosa che cambierà immediatamente il modo in cui i giochi vengono progettati e giocati.

C'è qualcosa da dire sull'elenco preimpostato delle opzioni di dialogo. Gli NPC hanno spesso cose interessanti da dire e, con le infinite possibilità, non c'è sempre la garanzia che tu stia chiedendo la cosa giusta. È difficile immaginare che uno sviluppatore nasconda dettagli importanti dietro l'intelligenza artificiale che potrebbero non rivelare le informazioni corrette. Suppongo che potresti usare l'intelligenza artificiale per arricchire un mondo con più NPC che non sono così importanti per il gioco, ma vogliamo davvero più alberi di dialogo infiniti nei nostri giochi?

