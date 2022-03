Dopo due mesi all’anno molto tranquilli, a marzo finalmente le cose iniziano a scaldarsi. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che Apple possieda un Evento speciale l’8 marzo, dove potrebbe rivelare molti nuovi prodotti. Ma non è tutto ciò che marzo ha in serbo per noi.

Le ultime due versioni di iOS e macOS erano un po’ noiose, ma iOS 15.4 è ricco di funzionalità e miglioramenti e macOS 12.3 finalmente porta il controllo globale. Entrambi gli aggiornamenti del sistema operativo dovrebbero essere rilasciati a marzo. Infine, ci sono molti altri programmi e serie in arrivo su Apple TV+, inclusi nuovi entusiasmanti programmi e attesissime seconde stagioni. Ecco tutto in arrivo da Apple a marzo 2022:

evento primaverile

Si dice che il primo evento di Apple nel 2022 si terrà martedì 8 marzo, ma non è vero sembrano meno probabili Attualmente. Tuttavia, ci aspettiamo ancora un evento di marzo e, in linea con i precedenti eventi recenti, dovrebbe essere solo un evento in streaming e non di persona.

Tra i prodotti che potremmo aspettarci di annunciare c’è la nuova Apple di terza generazione iPhone SEe Aggiorna iPad Air. Si dice anche nella prima metà dell’anno che sia stato radicalmente ridisegnato MacBook AirE il Il Mac mini avanzatoE il iMac 27 polliciognuno di loro può anche apparire nell’evento di primavera.

Apple potrebbe anche utilizzare l’evento per fare determinati annunci relativi al servizio. Raramente sentiamo molto prima che vengano annunciati nuovi servizi, quindi potrebbe essere qualsiasi cosa, da una Apple TV+ a una Apple Fitness o persino una Apple Card.

Voci di nuovi prodotti

Il grande evento della sfilata di primavera significa finalmente, alcuni nuovi prodotti Apple di cui parlare! Ecco cosa potrebbe annunciare Apple a marzo. non aspettarti di vedere tutti Di questi, considera, ma almeno due o tre dovrebbero essere dichiarati.

iPhone SE (3a generazione): Le ultime indiscrezioni dicono che dovrebbe assomigliare all’iPhone 8, ma con una fotocamera migliorata e un nuovo processore A15. L’iPhone 5G sarà di gran lunga il più costoso di Apple.

iPad Air (5a generazione): Probabilmente è lo stesso eccellente design dell’attuale iPad Air, con un aggiornamento al processore A15, una fotocamera frontale ultra-ampia da 12 MP con Center Stage e, naturalmente, 5G sul modello cellulare.

iMac 27 pollici: Questo potrebbe essere un nuovo iMac Pro, o potrebbe semplicemente portare il nome di iMac, ma dovrebbe essere un enorme passo avanti rispetto all’iMac da 24 pollici. Si dice che si aspetti un display HDR con una piccola retroilluminazione a LED e un processore M1 Pro e M1 Max.

MacBook Air: Il motivo del cambiamento di MacBook Air è dovuto a un importante cambiamento di design, con bordi piatti e colori non dissimili dall’iMac da 24 pollici. È probabile che debutti con un processore M2 e potrebbe avere altri miglioramenti come un display HDR, più porte o la ricarica MagSafe come il nuovo MacBook Pro.

Mac mini: Mac mini supporta già l’M1, ma è un nuovo modello di fascia alta con un design aggiornato, più porte e un processore M1 Pro/Max. Il modello M1 dovrebbe anche essere aggiornato con il processore M2 quest’anno.

Apple rilasciato iOS/iPadOS 15.3 E il macOS 12.2 Verso la fine di gennaio è poi iniziato il processo di beta test per iOS 15.4 E il macOS 12.3. Il beta test è stato eseguito per tutto febbraio e prevediamo un rilascio a marzo.

iOS 15.4: Questa versione è piena di chicche. Usa Face ID con una maschera, nuove funzionalità di privacy e sicurezza di AirTags, la nuova voce Siri senza genere, Tocca per pagare, una correzione per le animazioni ProMotion a 120 Hz in app di terze parti, nuovi emoji e altro ancora.

iPadOS 15.4: Anche la maggior parte delle nuove funzionalità di iOS 15.4 sono qui, ma il clou è l’aggiunta di Universal Control, che ti consente di utilizzare facilmente il mouse e la tastiera tra Mac e iPad e trascinare i contenuti tra di loro.

macOS 12.3: Il grande vantaggio qui è Universal Control, in combinazione con iPadOS 15.4.

Ci aspettiamo watchOS 8.5 e tvOS 15.4 oltre a quelli sopra menzionati, ma non ci sono molte nuove funzionalità oltre all’aggiunta di nuovi emoji.

Servizi

+ Apple TV

Apple dovrebbe presentare in anteprima diversi nuovi film e spettacoli SXSW È metà marzo, ma è come quando i film hanno debuttato a un festival del cinema: sono stati leggermente modificati e sono stati distribuiti a un pubblico più ampio pochi mesi dopo.

Ecco gli spettacoli, le serie e i film che possiamo aspettarci di raggiungere Apple TV+ a marzo. Se vuoi sapere cosa succede dopo, dai un’occhiata La guida completa ai prossimi contenuti di Apple TV +.

Problema di Jon Stewart: Mostrando gli attuali numeri di John è tornato in un nuovo formato settimanale il 3 marzo.

Central Park (ritorno della seconda stagione): Dopo una pausa di sei mesi, questa commedia musicale animata ritorna per altri episodi della seconda stagione il 4 marzo.

Caro… (seconda stagione): Un’altra stagione di questa serie biografica in cui celebrità e influencer leggono le lettere di coloro che hanno ispirato le loro vite. La seconda stagione inizia il 4 marzo.

Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey: Una serie limitata di sei episodi basata sul romanzo di Walter Mosley e con Samuel L. Jackson. Premiere l’11 marzo.

Snoopy Show (stagione 2): La seconda stagione di questa serie animata dei Peanuts arriverà l’11 marzo.

il nostro incidente: Una serie limitata di 8 episodi sull’ascesa e la caduta di WeWork. Premiere il 18 marzo.

pachino: Il romanzo più venduto pachinko Segue quattro generazioni di una famiglia di immigrati coreani, tracciando il confine dalla Corea al Giappone e infine all’America. Premiere il 25 marzo.

Arcade delle mele

Apple rilascia nuovi giochi su Apple Arcade il venerdì, ma non è così Tutti Venerdì nuovo gioco o aggiornamento importante. Controlla i file Domande frequenti su Apple Arcade Per un elenco completo dei giochi Apple Arcade e maggiori dettagli sul servizio. Molti giochi vengono rilasciati senza preavviso, ma vedrai spesso un paio di progetti elencati nella sezione Prossimamente. Alcuni di loro hanno date di uscita, ma la maggior parte sembra essere stata rilasciata a sorpresa. I giochi con un “+” alla fine sono titoli che sono già stati rilasciati nell’App Store ma stanno appena ottenendo una nuova versione (senza pubblicità o microtransazioni) in Apple Arcade.

L’App Store di solito ha alcuni giochi elencati come “Prossimamente”, ma all’inizio di marzo non erano elencati giochi di questo tipo. Lo stesso valeva all’inizio di febbraio, ma abbiamo ancora uscite settimanali regolari, quindi non c’è motivo di preoccuparsi. È possibile che Apple non abbia app organizzate e pronte per andare così in anticipo, o forse sta pianificando un’altra grande spinta come ha fatto L’anno scorso quando ha aggiunto 30 nuovi giochi alla libreria e modificare le regole sui titoli che possono essere di qualità per Apple Arcade.

Qualunque sia il motivo, resta sintonizzato venerdì per le nuove versioni di Apple Arcade.