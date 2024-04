La leptospirosi trasmessa dalle urine dei ratti aumenta a New York mentre le persone si ammalano

New York sta cercando di assumere uno “zar dei topi” mentre dichiara guerra alla popolazione dei roditori New York City sta cercando di assumere uno “zar dei topi”, descrivendo il candidato ideale come “un po' assetato di sangue” mentre la vista dei topi aumenta. Claire Hardwick, USA Today

NEW YORK – Un anno dopo che New York City ha consacrato uno zar per la sua guerra ai ratti, i funzionari sanitari stanno assistendo a un aumento dei casi di una malattia rara legata all’urina dei ratti.

Gli operatori sanitari, che raccolgono i rifiuti della città e sono spesso esposti ai ratti, affermano che i lavoratori sono rappresentati in modo sproporzionato nei casi di leptospirosi causati dall'esposizione all'urina dei ratti.

Harry Nespoli ha detto che una negoziante del sindacato ha sofferto di gravi sintomi della malattia e ha letto il suo necrologio prima che si riprendesse. Unione degli addetti alle pulizie in uniforme, che rappresenta il settore delle pulizie. Quando il Dipartimento di Salute e Igiene Mentale di New York City pubblicò un Avviso di tendenza al rialzo dei casi La settimana scorsa, un altro lavoratore è stato ricoverato in ospedale con sintomi, ha detto.

“Le strade sembrano pulite, ma i topi corrono ancora in giro”, ha detto Nespoli a USA Today. “Vedi, erano qui prima di noi.”

Nel 2023, la città di New York ha avuto 24 casi di malattia, il numero più alto in un singolo anno, ha scritto la dottoressa Celia Quinn, vice commissaria sanitaria di New York per il controllo delle malattie, in un avviso del 12 aprile del dipartimento della salute. Al 10 aprile di quest’anno si sono già verificati sei casi.

Tra il 2001 e il 2023, si sono verificati 98 casi a New York, un quarto dei quali si è verificato solo nel 2023, secondo le statistiche del dipartimento sanitario. Alcuni avevano una grave insufficienza renale ed epatica e altri avevano gravi problemi respiratori. Sei morti in due decenni.

Quasi tutti i casi riguardano uomini e l’età media dell’infezione è di 50 anni. Il Bronx ha avuto 37 casi, seguito da Manhattan con 28, Brooklyn con 19, Queens con 10 e Staten Island con quattro.

Nell'aprile 2023, il sindaco Eric Adams ha nominato il primo “Rat Czar” della città, il cui compito è ridurre le popolazioni di parassiti e promuovere strade più pulite e nuovi approcci alla raccolta dei rifiuti. Il Consiglio Comunale ha anche considerato delle ordinanze che ridurrebbero la popolazione dei ratti utilizzando un programma di controllo delle nascite.

Secondo il sindacato delle pulizie Nespoli, nel 2024, sei addetti alle pulizie hanno contratto la malattia. Cinque dei 24 casi dell'anno precedente si sono verificati tra gli operatori del settore igienico-sanitario, ha aggiunto.

L’esposizione alla malattia è un rischio professionale per gli addetti alla raccolta dei rifiuti, ha affermato Nespoli. Ciò può accadere quando i guanti dei lavoratori si bagnano, rendendoli morbidi e più facili da penetrare per l'urina dei ratti, ha detto. Si consiglia ai lavoratori di cambiare frequentemente i guanti.

Nessuno degli addetti alle pulizie è morto a causa della malattia, ha aggiunto Nespoli. Ma la prospettiva di una situazione del genere ha spinto lo Stato Un disegno di legge sostenuto dal sindacato Fornisce benefici ai dipendenti e alle loro famiglie in caso di invalidità o morte dovuta a malattia.

In una e-mail, Vincent Gragnani, portavoce del dipartimento sanitario della città, ha affermato che il dipartimento comunica spesso con i lavoratori su come prevenire la leptospirosi. I lavoratori sono incoraggiati a indossare guanti per prevenire il contatto con l'urina di ratto, tra gli altri rischi. Ha detto che il dipartimento ricorda ai lavoratori di evitare di toccarsi il viso con i guanti da lavoro.

Poiché la città sposta più rifiuti nei contenitori, gli addetti alle pulizie non entrano in contatto diretto con la spazzatura e i sacchi della spazzatura, ha detto. Nell’ultimo anno, il cestinamento ne ha ridotti 311, di cui il 6,3% in tutta la città e il 14,3% nelle zone di riduzione dei ratti, ha aggiunto. Entro l'autunno, il 70% della spazzatura totale della città sarà collocata in contenitori, che i funzionari della città sperano ridurranno ulteriormente la popolazione di ratti.

Il dipartimento della salute ha dichiarato in una e-mail di aver collaborato con la divisione medica del dipartimento della salute per istruire i dipendenti della città sui rischi professionali e sui protocolli di sicurezza, compresi i dispositivi di protezione individuale. Mercoledì il dipartimento ha organizzato un evento virtuale per informare i lavoratori sulla leptospirosi e su altri rischi per la salute.

“Continueremo ad adottare misure per garantire che i dipendenti comunali siano a conoscenza delle migliori pratiche”, si legge nell'e-mail.

Nel suo avviso della scorsa settimana, il dipartimento sanitario ha affermato che la leptospirosi si diffonde attraverso i batteri presenti nelle urine degli animali infetti. Si diffonde attraverso il contatto diretto con acqua, suolo o cibo contaminati, che entrano nel corpo attraverso ferite aperte o mucose. Batteri specifici nella città di New York sono associati al ratto norvegese La grande specie bruna è storicamente presente Percorre la spazzatura, le strade, i tunnel, le cantine e le fogne della città. La trasmissione umana è rara. Funzionari sanitari hanno affermato che le persone hanno maggiori probabilità di ammalarsi a causa del contatto con aree in cui i topi infetti hanno urinato, soprattutto quando maneggiano sacchi o bidoni della spazzatura.

Sintomi della leptospirosi

Il periodo di incubazione della malattia varia solitamente da 5 a 14 giorni, ma può diventare attiva dopo due giorni o impiegare fino a un mese per manifestarsi. I sintomi variano ampiamente, ma comprendono febbre, mal di testa, diarrea, ittero ed eruzione cutanea. Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Ma senza trattamento, la malattia può portare a insufficienza renale, meningite, danni al fegato e problemi respiratori.

Nel loro avviso, i funzionari sanitari della città hanno affermato che i batteri della Leptospira di solito muoiono a temperature gelide o al caldo secco. Tuttavia, l’aumento delle precipitazioni e le temperature insolitamente calde associate ai cambiamenti climatici stanno espandendo il suo potenziale di sopravvivenza, il che potrebbe aiutare a spiegare come i batteri prosperassero a New York City. I funzionari hanno citato un clima più caldo e umido nei mesi di giugno e ottobre 2023, rispetto agli anni precedenti, per 10 dei 24 casi dell’anno.

I funzionari sanitari hanno chiesto ai fornitori locali di segnalare i casi il più rapidamente possibile.

La spinta per controllare le popolazioni di ratti ha ricevuto rinnovata attenzione all'inizio di quest'anno in seguito alla morte di “Flaco”, il famoso gufo di New York fuggito dallo zoo di Central Park. A febbraio Flacco morì dopo essersi schiantato contro un edificio di Manhattan. Patologi veterinari allo zoo del Bronx Si è scoperto che aveva alti livelli di veleno per topi nel suo sistema che avrebbero compromesso la sua capacità di volare.