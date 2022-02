La presa in giro “sospettosa” di Capcom su Resident Evil era solo un aggiornamento del sito

Oh, c’è qualcosa di sospetto nel portale di Resident Evil…

Questo sembra essere il motivo per cui tutto il personale intorno a me è stato impegnato ultimamente. C’è qualcosa da fare domani alle 16:00 (ora del Giappone), quindi speriamo che vi piaccia!#Ahahahahahahahaha pic.twitter.com/tiwvlAhTI5– RESIDENT EVIL / BIOHAZARD PORTAL ufficiale (REBHPortal) 14 febbraio 2022