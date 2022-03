La sentenza di Juicy Smolett inizia la prima notte nella prigione della contea di Cook; In risposta alla sentenza l’attore ha gridato “Non mi sono suicidato”

CHICAGO (WLS) – Juicy Smolet ha passato la sua prima notte dietro le sbarre dopo essere stato condannato a cinque mesi di carcere per un finto crimine d’odio.

Il processo di giovedì si è concluso in modo drammatico, con Smolett che si è alzato dal suo posto e ha mostrato la sua innocenza e preoccupazione per la propria sicurezza.

39 anni senza rivelazione, la sua famiglia e altri in aula sono rimasti sbalorditi quando il giudice della contea di Cook James Lynn ha emesso la sua sentenza.

“Trascorrerai i primi 150 giorni della tua condanna nella prigione della contea di Cook, a partire da oggi. Proprio qui, proprio ora”, ha detto il giudice Lynn.

Nel considerare la sentenza, Lynn ha citato il senso di colpa premeditato “alto” di Smolett come un fattore negativo. Ha detto che l’attore ha denigrato le esperienze delle vittime di un vero crimine d’odio e lo ha definito un “Charlton” e un bugiardo.

“Sei venuto al banco dei testimoni. Non dovevi. L’hai fatto. Sicuramente ne hai il diritto. Ma hai dato false testimonianze ora dopo ora”, ha detto Lynn.

Mentre è in prigione, Smolett rischia fino a $ 120.000 di danni e una multa di $ 25.000 a Chicago, più altri 30 mesi di libertà vigilata.

L’umiliato attore si è poi rivolto alla corte.

“Non mi sono suicidato”, ha detto Smolett. “Non mi sono suicidato! Sono innocente! E non mi sono suicidato. Se lo facessi, significherebbe che per 400 anni ho bloccato il mio pugno nella paura dei neri americani e della comunità LGBTQ in questo paese. Vostro , ti rispetto, rispetto la giuria, ma non sto facendo questo, non mi sto suicidando, non ho intenzione di fare niente a me stesso quando entro dentro!

La sentenza arriva tre mesi dopo che Smolett è stato accusato di aver mentito alla polizia di Chicago.

“Non credo che ci vorrà molto tempo, ma il giudice ha chiarito che vede questo crimine come qualcosa di più di un reato minore.

Smolet è stato comunque assolto e dopo la sentenza è stato portato fuori dal tribunale.

“Sono innocente!” Egli ha detto. “Avrei potuto dire che ero colpevole molto tempo fa!”

La sentenza ha fatto arrabbiare la famiglia di Smolett.

“Mio fratello Jussie è innocente, questa non dovrebbe essere un’affermazione controversa perché è assolutamente vera”, ha detto la sorella di Jassie, Jass Smolett.

“Ha insultato mio fratello”, ha detto Jossie Smolett, il fratello di Jesse. “Ha parlato della sua arroganza. Non sapeva della lotta che mio fratello avrebbe dovuto affrontare”.

Nel frattempo, l’avvocato speciale Dan Webb ha elogiato il giudice.

“Questo è un comportamento che merita una severa punizione”, ha detto Webb. “Ho pensato che fosse il modo giusto per farlo. E spero che il giudice Lynn abbia capito chiaramente cosa è successo in questo caso in base alla sentenza che ha ricevuto”.

La squadra di difesa di Smolett si è detta scioccata e ha promesso di fare appello.

“Non ho mai visto un avvocato in tutta la mia vita, e nessuno degli altri avvocati qui ha mai visto lo stesso trattamento di un crimine violento per un crimine di classe 4”, ha detto l’avvocato difensore Nenye Uche.

Il sindaco di Chicago Lori Lightfoot ha scritto elogiando il verdetto del giudice: “La condanna penale di Juicy Smolett dovrebbe inviare un messaggio chiaro al tribunale arbitrale dei suoi colleghi e la sentenza odierna che tutti a Chicago non tollereranno false affermazioni e accuse. Il lavoro di polizia ha portato a $ 130.000. più tempo extra della polizia per la città.

