La società di contabilità dell’amministrazione Trump afferma che 10 anni di bilanci sono inaffidabili

“Siamo giunti a questa conclusione sulla base dei documenti depositati dal procuratore generale di New York il 18 gennaio 2022, della nostra indagine e delle informazioni ottenute da fonti interne ed esterne”, ha scritto Majors in una lettera a Trump. Il chief legal officer della società consiglia loro di non fare affidamento sui bilanci da giugno 2011 a giugno 2020.

“Sebbene non abbiamo concluso che i vari bilanci contengano contraddizioni sostanziali sulla base della situazione generale, ti consigliamo di non fidarti più di quei bilanci”.

La società ha consigliato all’organizzazione Trump che coloro che ricevono rapporti come prestatori o assicuratori non dovrebbero fidarsi dei rapporti.

Lunedì, Majors ha detto che non avrebbe più agito come contabile di Trump, citando un “conflitto di interessi inconciliabile”. La società di contabilità afferma che la presentazione delle dichiarazioni dei redditi di Trump e Melania Trump non è solo completa. Stanno ancora cercando informazioni su un appartamento per Matthew Calamari Jr., il capo della sicurezza dell’azienda, che non cercavano da mesi. Donald Bender, il capo contabile di Trump, ha testimoniato davanti a un gran giurì che ha indagato sull’organizzazione di Trump l’anno scorso, hanno detto fonti alla CNN.

La lettera, depositata in tribunale dall’ufficio del procuratore generale di New York, cerca di far rispettare una sapona per i documenti di Trump e richiede la sua testimonianza e la testimonianza di Donald Trump Jr. e Ivanka Trump. L’udienza in tribunale è fissata per giovedì. “Sebbene siamo delusi dalla partenza delle major, la loro lettera del 9 febbraio 2022, dopo aver esaminato tutti i precedenti bilanci, conferma che il lavoro delle major è stato svolto in conformità con tutti i principi e le politiche contabili applicabili. Ha detto. “Questa conferma fornisce effettivamente richieste tramite DA e AG Mood”. READ I rivali familiari Alabama e Georgia ruggiscono nel titolo di playoff del college football | Calcio universitario Le major non hanno risposto alle richieste di commento della CNN. Alcuni avvocati affermano che le firme sui rendiconti finanziari potrebbero aver allertato i Mazars che le recenti accuse sono false e che vogliono proteggersi e dare l’allarme che non dovrebbero più essere attendibili. Il procuratore generale di New York e l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan esaminano l’accuratezza dei rendiconti finanziari di Trump per determinare se assicuratori, finanziatori o altri sono stati fuorviati. Trump in precedenza aveva affermato che avrebbe commentato il valore di alcuni beni nelle udienze civili e il decisore finale era “essenzialmente” Alan Weiselberg, il direttore finanziario dell’organizzazione Trump. Le major hanno compilato il rapporto e hanno incluso un’introduzione di due pagine in cui affermava che Trump era responsabile delle stime, ma per molti versi non rispettavano le regole contabili statunitensi. UN Un lungo caso giudiziario il mese scorso Ufficio del procuratore generale di New York Si dirà L’amministrazione Trump ha trovato prove “significative” di aver utilizzato valutazioni delle attività fraudolente o fuorvianti per ottenere una serie di vantaggi economici, inclusi prestiti, assicurazioni e detrazioni fiscali. Citando la lettera di Mazars, gli avvocati dell’ufficio del procuratore generale di New York hanno scritto lunedì: “Questo sviluppo rafforza ulteriormente ciò che le precedenti osservazioni del OAG hanno già dimostrato: il tribunale deve ordinare il rispetto da parte degli imputati del documento del OAG e delle saponie testimoniali”. I procuratori che lavorano per il procuratore generale di New York Letidia James hanno fatto marcia indietro rispetto all’argomento di Trump secondo cui sta cercando di “finire” il processo del gran giurì ottenendo la loro testimonianza come parte di un’indagine penale in corso. Il team di Trump ha affermato che James, che ha annunciato di lavorare con l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan sul caso penale, era motivato politicamente. READ Il NY Mask Order torna in vigore dopo che il giudice ha concesso il divieto Nel deposito lunedì, l’ufficio di James ha affermato che due avvocati erano stati nominati per lavorare con il procuratore distrettuale, ma hanno affermato che erano “secondo il rapporto e la direzione” del procuratore distrettuale Alvin Brock. Questa storia è stata aggiornata con maggiori dettagli.