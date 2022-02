L’anteprima di Android 13 mostra come i telefoni Pixel possono eseguire lo streaming di app sul PC

Il pianificatore di gennaio di Google ha rivelato i piani Trascorrere il 2022 cercando di fare in modo che l’esperienza Android e Chrome OS corrisponda all’integrazione di Apple nell’ecosistema, inclusa una funzione che rispecchierà l’app di messaggistica dal tuo telefono Android al tuo Chromebook. grazie per 9to5Googleche ha svolto alcune ricerche nell’anteprima per sviluppatori Android 13 rilasciata di recente, potremmo avere un file Una prima occhiata a come sarebbe questa funzione.

in base a cosa 9to5Google Trovato, sembra che Google abiliti sostanzialmente lo streaming di app sul tuo PC. La funzione potrebbe finire per funzionare anche su computer diversi da Chrome OS 9to5Google Dice di aver utilizzato l’app Web inclusa sia su Chrome OS che su Windows 11.

Ecco come funziona la funzione, secondo 9to5Google:

Il Pixel crea uno schermo virtuale completamente separato, che viene trasmesso in streaming al tuo laptop o desktop, anziché semplicemente rispecchiare lo schermo del telefono. Questa seconda visualizzazione è dove appariranno le tue app di messaggistica. Ciò significa che puoi aprire un’app sul tuo laptop/desktop senza disabilitare le app in esecuzione sulla schermata iniziale del tuo telefono.

E non sono solo messaggi: ovviamente sarai in grado di aprire file Quale Dalle app del tuo telefono:

In basso a sinistra, c’è un pulsante del menu che, quando viene cliccato, rivela l’elenco completo delle applicazioni installate sul telefono. Utilizzando questo menu, puoi iniziare a giocare Quale L’app è sul tuo telefono, non solo sulle app di messaggistica. In effetti, è possibile accedere all’intero telefono tramite lo streaming su dispositivi Pixel.

9to5 di Google Articolo – Merce Ha alcuni video e screenshot che fanno un ottimo lavoro nel mostrare di cosa potrebbe essere capace questa app e consiglio vivamente di dare un’occhiata alla storia per vederla in azione.

9to5Google Lo streaming cross-device è abilitato anche su Chrome OS, anche se sembra che il post sia stato in grado di avviare solo l’app di messaggistica.

Come con qualsiasi funzionalità in fase di sviluppo, c’è sempre la possibilità che cosa 9to5Google Modifiche rilevate prima di un rilascio pubblico. Dato che abbiamo appena ricevuto un La prima anteprima per sviluppatori di Android 13C’è sicuramente la possibilità che le cose appaiano o funzionino in modo molto diverso se o quando queste funzionalità saranno disponibili. Eppure, cosa 9to5Google Ho trovato che sembra molto promettente.

Google non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.