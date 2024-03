I giocatori di Helldivers 2 stanno attenti a non provocare il Game Master finché i tempi sono buoni

Alcuni giocatori di Helldivers 2 sono diventati arroganti mentre la galassia è libera, ma altri li hanno avvertiti di non attirare l'attenzione del Game Master Joel.

I giocatori di Helldivers 2 possono ora godersi una carriera leggendaria dopo aver completato missioni principali consecutive. Sblocca meccanismi di combattimento devastanti e libera il settore Umlaut con quantità industriali di termiticidi.

Nonostante ciò, la maggior parte degli Helldivers ha in mente le macchinazioni del famigerato Game Master Joel. Alcuni giocatori temono addirittura che Jewel possa trasformare le loro vittorie in nuovi orrori.

Nonostante queste preoccupazioni, alcuni fan di Helldivers 2 non possono resistere alla tentazione di sbattere in faccia a Joel la loro pacifica galassia. Utente X Malphier sono saliti sul palco per vantarsi con i difensori della recente prestazione della Super Terra, ma i giocatori più cauti li hanno implorati di non inimicarsi il famigerato Game Master.

Il post del giocatore sembra quasi una sfida diretta all'uomo dietro il flusso e riflusso della guerra galattica. “Immagino che Joel non sia poi così tanto,” scherzarono.

Non sono gli unici giocatori a festeggiare. “Sembra che questa guerra galattica finirà prima del mio compleanno”, ha ipotizzato un giocatore. Un altro pensava che sarebbero tornati a casa con le loro famiglie per “il grande Natale”.

Non tutti sono così fiduciosi e avvertono @malphier e gli altri di non andare avanti. “Per amore di tutta la democrazia, non allontanarti dal dio dello spazio!” Helldiver ha esortato a maggiore cautela.

“Perché sfidare il destino in questo modo?” Ha chiesto un altro giocatore. Molti di loro hanno dato messaggi di moderazione di fronte alla potenziale reazione di Joel.

punta di freccia È tutto divertimento e giochi finché Joel non dà armi nucleari agli insetti…

Per i nostri soldi, pensiamo che attirare Joel non sia saggio dato l'insondabile potere che esercita sull'esito della guerra galattica in Helldivers 2.

Dovremo aspettare e vedere se questo schadenfreude lo farà arrabbiare e, in tal caso, quali atrocità potrebbe scatenare sui giocatori per la loro arroganza.