Caitlin Clark dell'Iowa State ha una strada difficile per tornare alle Final Four

Possibili avversari potrebbero essere il Kansas State, che ha battuto l'Iowa all'inizio di questa stagione, LSU, UCLA, Southern California e South Carolina.

Cinque squadre che devi conoscere prima del torneo NCAA femminile È quasi l'ora di March Madness e Mackenzie Salmon ha una rapida suddivisione delle cinque squadre che devi conoscere prima della domenica delle selezioni.

Se Kaitlyn Clark lascia l'Iowa con un titolo nazionale, ne otterrà tutto.

Il comitato di selezione del torneo NCAA non ha fatto favori a Clark e agli Hawkeyes Arco da donna Che è stato rilasciato domenica sera. Certo, sono il seme numero 1, come previsto. Ospiteranno il primo e il secondo turno alla Carver-Hawkeye Arena, dove hanno perso entrambe le partite nelle ultime due stagioni. Sono nell'Albany Regional, che è un viaggio più facile per i loro fan sfegatati rispetto all'altra regione di Portland, Oregon.

Ma i giochi veri? Trama.

C'è un potenziale incontro Sweet 16 con Kansas State, che l'Iowa ha giocato due volte in questa stagione, perdendo in casa e vincendo in campo neutro. Si profila una rivincita della partita per il titolo nazionale dello scorso anno contro l'LSU nella finale regionale. Se non è Angel Reese and the Tigers, è probabilmente il seme n. 2 dell'UCLA, che è stato messo alla prova in battaglia dopo una dolorosa stagione Pac-12.

E questo è tutto prima delle Final Four!

Se Clark e gli Hawkeyes riusciranno ad arrivare a Cleveland, Southern Cal e la matricola JoJo Watkins probabilmente aspetteranno. Guadagnati un posto nella partita per il titolo, e ci sono buone probabilità che il loro avversario sia la testa di serie numero 1 della Carolina del Sud, che sarà ansiosa di ottenere una ricompensa dopo che Clark ha battuto i Gamecocks nelle Final Four dello scorso anno.

Quindi sì, divertiti.

“Hanno avuto la strada più difficile secondo me. Questa è la strada più difficile”, ha detto l'analista di ESPN Andrea Carter durante la presentazione della selezione mentre Rebecca Lobo era d'accordo.

Ciò risponde almeno alla domanda se il comitato stia svolgendo un ruolo preferenziale. Se così fosse, il comitato si sarebbe assicurato che Clark e Iowa avessero una possibilità diretta di raggiungere Cleveland – e non intendo tramite le Interstate 80 e 90.

“Non stiamo cercando di avere incontri specifici o cose del genere”, ha detto Lisa Peterson, presidente del comitato di selezione, dopo che il tabellone è stato rilasciato. “So come appaiono adesso, ma quando siamo lì, non li vediamo in questo modo. Li sistemiamo semplicemente in ordine numerico.”

Francamente, nessuno avrebbe incolpato il comitato se avesse cercato di dare a Clark e all’Iowa un percorso più semplice.

Clark è stato il giocatore più entusiasmante del basket universitario in questa stagione. Ha affascinato sia i giocatori di basket che i fan occasionali con il suo assalto ai libri dei record, e hanno continuato a restare per vedere cos'altro poteva realizzare. Le sue ultime quattro partite hanno attirato più di 1 milione di spettatori ciascuna, con il finale della stagione regolare in cui ha superato Pete Maravich diventando il capocannoniere di tutti i tempi del basket universitario e la partita per il titolo del Big Ten Tournament ha registrato una media di oltre 3 milioni di spettatori.

Le celebrità vogliono vederla e i bambini vogliono essere come lei. Perché il comitato non vuole che ciò continui il più a lungo possibile?

Perché non può, innanzitutto. I primi quattro semi della stessa conferenza dovrebbero essere in parentesi diverse, e il Pac-12 ha stravolto le cose avendone quattro: California meridionale, il seme n. 1; N. 2 teste di serie UCLA e Stanford; Oregon a tre semi. Questo è stato un fattore importante nel modo in cui il comitato ha messo insieme tutti questi pezzi tagliati per creare l'oggetto di scena.

Ma soprattutto, il calcio femminile non ha bisogno di sostegno. Clarke è una supernova certificata, ma ci sono molte cose avvincenti che accadono oltre lei.

Ci sono molte trame e stelle in tutto il campo di quest'anno. La Carolina del Sud tenta – ancora una volta – di completare una stagione imbattuta. C'è la “prossima generazione”, con Hanna Hidalgo di Notre Dame, Mylaysia Folwile della Carolina del Sud e Madison Booker del Texas che si uniscono a Watkins come fenomeni da matricola. UConn e Paige Bueckers sono stati sotto il radar a causa di infortuni e incoerenza, ma si sono fatti strada attraverso il Big East Tournament.

E non dimenticare la serie TV animata con Kim Mulkey e il suo team della LSU.

Sì, l'entusiasmo per il torneo sarebbe un po' attenuato se Clark e l'Iowa non fossero a Cleveland. Ma c'è un modo davvero semplice per aggirare questo problema. Clark e Iowa dovranno vincere.

Ora è in gran parte dimenticato, ma pochi hanno dato una possibilità agli Hawkeyes l'anno scorso contro la Carolina del Sud. I Gamecocks hanno avuto una serie di 42 vittorie consecutive in vista delle Final Four, con tutti tranne pochi vincitori in doppia cifra. La Carolina del Sud era più grande e più esperta, avendo vinto il titolo nazionale la stagione precedente.

Clark non ne fu minimamente disturbato. Ha perso 41 punti contro la Carolina del Sud e ha anche distribuito otto assist. Dei 28 field goal dell'Iowa State, ha realizzato o assistito su tutti tranne cinque. Ha giocato 38 minuti nonostante abbia subito il suo secondo fallo a 8:17 dalla fine del secondo quarto. Ogni volta che la Carolina del Sud cercava di allontanarsi, Clark faceva un lavoro brutale per rimettere a posto i Gamecocks.

Anche l'Iowa State non è stato uno dei favoriti nel Big Ten Tournament questo mese, essendo arrivato secondo nella stagione regolare contro l'Ohio State. Ma nella finale contro il Nebraska, la squadra che aveva battuto l'Iowa un mese prima, Clark ha inseguito i Cornhuskers quasi da solo per forzare i tempi supplementari, e l'Iowa ha conquistato il suo terzo titolo consecutivo nel torneo.

Ha il ghiaccio nelle vene, quella, e più alta è la posta in gioco, meglio se la caverà Clarke. Dovrà farlo di nuovo nel torneo NCAA perché il percorso dell'Iowa verso il titolo non è facile. È tutt'altro.

