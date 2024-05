I Panthers e i Bruins si affrontano mentre la Florida sconfigge Boston in Gara 2

Evander Kane pronostica quale squadra della Eastern Conference raggiungerà le finali della Stanley Cup Evander Kane pronostica quale squadra della Eastern Conference raggiungerà le finali della Stanley Cup. Sport sul serio

IL Pantere della Florida Risolto I Bruin di Boston Il portiere Jeremy Swayman è stato espulso dalla seconda partita in un pareggio in serie Sconfitta per 6-1 Ciò si è concluso con l’espulsione di 13 giocatori e la lotta tra gli All-Stars Matthew Tkachuk e David Pastrnak.

“Non ho paura di lui, a dire il vero. Posso prendere un pugno e farei qualsiasi cosa per questi ragazzi qui”, ha detto ai giornalisti Pastrnak di Boston.

Swayman era stato impressionante nei playoff, concedendo due o meno gol (inclusa una vittoria per 5-1 sui Panthers in Gara 1 del secondo turno) prima di mercoledì e sembrava solido con un vantaggio per 1-0 dopo un periodo.

Ma l’allenatore dei Panthers Paul Morris ha cambiato le sue linee principali a metà del primo periodo, e Steven Lorentz, Aleksander Barkov e Gustav Forsling hanno segnato nel secondo periodo, portando la Florida in vantaggio per 3-1. Il gol di Forsling è arrivato a meno di due secondi dalla fine del primo tempo.

L’allenatore dei Bruins Jim Montgomery ha ritirato Swayman dopo un gol nel terzo periodo di Eetu Luostarinen. Il portiere di Boston Linus Ullmark, in campo per la prima volta dalla seconda partita del primo turno, ha concesso due gol su 10 tiri.

Come al solito in un’esplosione, le cose sono andate fuori controllo. Pat Maroon di Boston e Nick Cousins ​​​​della Florida hanno subito un gioco scorretto alle 10:25, seguiti da Luostarinen, Dmitry Kulikov dei Panthers, Justin Brazeau dei Bruins, James van Riemsdyk e Trent Frederic alle 11:03. Brad Marchand e Charlie McAvoy di Boston, così come Sam Reinhart e Niko Mikkola della Florida, sono stati segnalati per gioco scorretto alle 11:58.

Matthew Tkachuk e David Pastrnak combattono

Tkachuk e Pastrnak hanno reagito 44 secondi dopo e sono stati anche loro espulsi.

“Sono orgoglioso della mia pasta”, ha detto Montgomery. “Ci sono molti giocatori che pressano dopo il fischio quando i guardalinee sono lì. Basta e Kkachuk, sono semplicemente usciti e hanno combattuto. Questo è quello che vuoi. Ti piace che i tuoi giocatori di hockey siano concorrenti”.

“Fa piuttosto caldo e vogliono andare. Ho pensato che fosse fantastico”, ha detto Morris.

Utah chiede il feedback dei fan sul nome: Yeti, ghiaccio, mammut sono allo studio

Ciò che i Florida Panthers hanno realizzato in Gara 2

Hanno battuto i Bruins per la prima volta in sei partite in questa stagione e hanno segnato un goal in power-play contro Boston per la prima volta. Hanno anche segnato un goal in inferiorità numerica.

Le loro stelle iniziano ad emergere: Barkov ha segnato due gol e due assist, Reinhart quattro assist e Brandon Montour tre punti.

Gara 3 si svolgerà venerdì a Boston.

La Florida ha vinto anche la seconda partita al primo turno dello scorso anno contro i Bruins. I Panthers hanno un vantaggio sul ghiaccio casalingo quest’anno dopo aver vinto il titolo della Atlantic Division nell’ultima giornata della stagione.

Perché Jim Montgomery ha tirato fuori Jeremy Swayman?

Montgomery aveva preso in considerazione l’idea di ritirare Swayman dopo il secondo tempo e lo ha fatto quando i Panthers hanno segnato il gol successivo, ma non ha incolpato il portiere, dicendo che era “fantastico”.

Swayman e Ullmark furono inizialmente sospesi, ma Swayman iniziò otto delle nove partite di playoff.

“Il carico di lavoro non ha avuto un ruolo per Jeremy Swayman”, ha detto Montgomery. “Il carico di lavoro ha avuto un ruolo importante nel nostro impegno stasera. Semplicemente non avevamo la carica stasera.”

Canucks 5, Oilers 4

JT Miller, Nikita Zadorov e Connor Garland hanno segnato meno di cinque minuti nel terzo periodo mentre i Vancouver Canucks rimontavano da uno svantaggio di 4-1 sconfiggendo gli Edmonton Oilers in Gara 1.

Dakota Joshua di Vancouver ha segnato un gol e due assist. Zach Hyman di Edmonton ha segnato due gol.

Connor McDavid è stato trattenuto senza tiro in porta per la prima volta nella sua carriera nei playoff.

Giovedì si giocheranno le partite dei playoff della NHL

New York Rangers ai Carolina Hurricanes, 19:00 ET, TNT, truTV. I Rangers guidano la serie 2-0

Colorado Avalanche al Dallas Stars, 21:30 ET, TNT, truTV. Serie valanghe 1-0