La controversa pubblicità del nuovo iPad Pro potrebbe essere stata ispirata da una pubblicità di LG

Durante l’evento “Let Loose” tenutosi martedì, Apple ha presentato Nuovo iPad Pro M4. Tuttavia, il prodotto è stato presentato con una pubblicità interessante e alquanto controversa, che mostra oggetti come strumenti musicali, obiettivi di macchine fotografiche e libri che vengono distrutti da una pressa idraulica – che poi trasforma tutto in… Nuovo iPad.

Ma a molte persone non è piaciuta la pubblicità dell’iPad Pro, e si scopre che Apple potrebbe essere stata ispirata da una pubblicità LG molto vecchia.

Apple potrebbe aver preso ispirazione da LG per il suo controverso annuncio dell’iPad Pro

Come alcuni hanno notato, la pubblicità “Crush” di Apple per l’iPad Pro Sembra molto simile al dispositivo LG uscito nel 2008 Per promuovere KC910 Renoir. Lo smartphone ha ottenuto diverse nuove funzionalità come GPS, Wi-Fi, accelerometro e supporto Dolby Audio, spingendo LG a creare un annuncio che mostra anche una pressa idraulica che distrugge oggetti e li trasforma nel suo nuovo telefono.

Per coincidenza o no, Apple ha utilizzato lo stesso testo e la stessa estetica per la sua pubblicità sull’iPad Pro quasi 16 anni dopo. “Sono rimasto scioccato dal fatto che Apple, con il suo grande budget pubblicitario, sembrava aver copiato l’idea di LG del 2008. Penseresti che avrebbero inventato qualcosa di più creativo”, ha detto. Andy Cheng sugli argomenti.

Piace 9to5Mac Come riportato questa mattina, diversi nomi di Hollywood come Hugh Grant e Asif Kapadia hanno criticato il nuovo spot dell’iPad Pro perché promuove la “distruzione dell’esperienza umana”. La gente si chiedeva “perché qualcuno dovrebbe pensare che questa pubblicità fosse una buona idea” e accusava l’azienda di sminuire il lavoro di scrittori, produttori, registi e creativi.

Apple in seguito si è scusata per la pubblicità dell’iPad Pro e ha affermato che valorizzava la creatività. La società ha ammesso di aver “mancato l’obiettivo” nel video. Sebbene lo spot sia ancora disponibile online, la società ha dichiarato che non sarà trasmesso in televisione.

Puoi guardare gli annunci LG e Apple di seguito:

Leggi anche