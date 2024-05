Principe Harry – Live: Il Duca di Sussex arriva in Nigeria con Meghan per Invictus dopo essere stato ‘ignorato da Carlo II’

Il re sta organizzando una festa in giardino con i reali anziani mentre il principe Harry manca alla riunione

Il Duca e la Duchessa di Sussex sono arrivati ​​a Lego questa mattina dopo il breve ritorno del principe Harry nel Regno Unito, dove ha celebrato il decimo anniversario degli Invictus Games, ma non ha visto Re Carlo a causa di un conflitto nelle sue memorie.

Harry e Meghan sono in Nigeria per un vorticoso tour per promuovere i Giochi in Africa e dovrebbero visitare una scuola, incontrare soldati feriti e assistere a partite di basket e polo prima di partecipare a una serata di gala.

La coppia parteciperà anche a una sessione di formazione per l’organizzazione benefica Nigeria: Unconquered – che collabora con gli Invictus Games – nonché a un ricevimento in cui verranno onorate le famiglie dei militari.

Il Duca di Sussex, 39 anni, è tornato nel Regno Unito martedì pomeriggio per partecipare a una messa nella Cattedrale di St Paul per celebrare l’evento Invictus. A poche miglia di distanza, Charles ha accolto gli ospiti alla prima festa in giardino dell’anno a Buckingham Palace.

Il portavoce di Harry ha detto che il re e suo figlio non si sono incontrati durante la breve visita di Harry nel Regno Unito a causa del “programma completo” del re.

Questa dichiarazione è stata seguita dalla notizia di un presunto “secondo affronto” – in cui il principe William sarà nominato colonnello in capo del vecchio reggimento militare di Harry, l’Army Air Corps.

Meghan, 42 anni, ha saltato la parte britannica dei festeggiamenti ed è rimasta a Los Angeles prima di riunirsi con Harry all’aeroporto di Heathrow giovedì sera tardi.