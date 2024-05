SpaceX ha lanciato 20 satelliti Starlink dalla California

SpaceX ha lanciato 20 satelliti Internet Starlink dalla California venerdì mattina presto (10 maggio), inclusi 13 satelliti con funzionalità direct-to-cell.

Un razzo Falcon 9 sormontato da un veicolo Starlink è decollato dalla base spaziale di Vandenberg venerdì alle 00:30 EDT (04:30 GMT; 21:30 9 maggio, ora locale della California). SpaceX aveva inizialmente pianificato di lanciare la missione mercoledì sera (8 maggio), ma si è ritirata da quel tentativo.

Il primo stadio del razzo Falcon 9 è tornato sulla Terra circa 8 minuti dopo il lancio, come previsto, atterrando sul drone Of Course I Still Love You di SpaceX, che era di stanza nell’Oceano Pacifico.

Un razzo SpaceX Falcon 9 poggia sul ponte di una nave drone poco dopo il lancio di 20 satelliti Starlink dalla base spaziale di Vandenberg in California, il 10 maggio 2024. (Credito immagine: SpaceX)

Questo è stato il quarto lancio e atterraggio di questo particolare primo stadio, secondo A Descrizione della missione SpaceX.

Nel frattempo, lo stadio superiore del razzo Falcon 9 continuava a trasportare i satelliti Starlink nell’orbita terrestre bassa (LEO), e infine Pubblicateli Sono trascorsi circa 61,5 minuti dal decollo.

SpaceX ha appena lanciato mercoledì la sua missione Starlink, inviando 23 satelliti in orbita terrestre bassa dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

I lanci consecutivi non sono una novità per SpaceX di questi tempi. Il 30 marzo, ad esempio, la società ha lanciato due missioni – una Starlink Boost e un satellite per comunicazioni Eutelsat 36D – a meno di quattro ore di distanza, entrambe dalla Space Coast della Florida.

