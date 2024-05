Numeri dei cavalli per tutte le 20 iscrizioni

Grandi cappelli e rose, il Kentucky Derby mette in risalto la tradizione Con il Kentucky Derby in corso a Churchill Downs a Louisville, nel Kentucky, ecco alcune delle tradizioni che vengono celebrate. Ariana Triggs, USA Today

Il Kentucky Derby del 2024 è alle porte.

Sabato gli ufficiali di gara hanno mappato le posizioni per i 20 partecipanti, assegnando ufficialmente ogni cavallo al cancello di partenza. I due minuti più belli dello sport inizieranno per la 150esima volta nella sua storia sabato 4 maggio al Churchill Downs di Louisville, nel Kentucky.

Sulla carta, ciascuno dei 20 partecipanti ha una probabilità matematica del 5% di vincere ogni gara. In realtà, L’iscrizione n. 5 è stata storicamente una delle migliori posizioni di partenza, con 10 vincitori che partivano da lì. Al contrario, il numero 17 non ha mai prodotto un vincitore in 44 gare.

Il vincitore dell’anno scorso, Mage, è partito ottavo ed è stato il nono vincitore nella storia del Kentucky Derby a iniziare da lì.

Questo è il numero che indosseranno sabato ciascuno dei 20 cavalli.

Derby del Kentucky 2024: Kentucky Derby 2024: pronostici, quote, ora e data per la 150esima Race for the Roses

Numeri dei cavalli del derby del kentucky 2024

Ogni cavallo dopo il n. 8 indosserà un numero diverso dal suo a causa del graffio di Encino (cavallo n. 9) dalla corsa, è stato annunciato martedì.

Numero (e-mail) cavallo allenatore fantino 1 (1) Dornoch Danny Gargan Luis Saez 2 (2) Sierra Leone Ciad Brown Tyler Gafaglione 3 (3) Dan mistico Kenny McPeak Brian Hernandez Jr 4 (4) Catturare la libertà BradCox Flavien Pratt 5 (5) Catalizzatore Safi Joseph Jr José Ortiz 6 (6) Solo acciaio Dott.. Wayne Lucas Keith Asmussen 7 (7) Onore a Maria Wyatt Beckmann Ben Curtis 8 (8) Solo un tocco BradCox Florent Giroux 10* (9) Alla parola d’ordine Daisuke Takayanagi Kazushi Kimura 11 (10) sempre giovane Yoshito Yahagi Ryusei Sakai 12 (11) Tracciamento fantasma Steve Asmussen Gioele Rosario 13 (12) Saratoga occidentale Larry Demerito Jesús Castañón 14 (13) Infinito Michael McCarthy Umberto Rispoli 15 (14) Prodotto locale Ciad Brown Irad Ortiz Jr 16 (15) Gran Mu I Victor Barboza Jr Emilo Jaramillo 17 (16) Ferocemente Todd Pletcher Giovanni Velasquez 18 (17) roccaforte Fil D’Amato Antonio Freso 19 (18) Resilienza Bill Mott Junior Alvarado 20 (19) L’uomo della società Danny Gargan Frankie Dettori 21 (20) Un viaggio epico Giovanni Innes Adam Picheza Nota: Epic Ride sostituisce Encino dopo che l’ultimo cavallo è stato graffiato.

Kentucky Derby 2024: TV, live streaming e dove guardarlo

Quando: Sabato 4 maggio

Sabato 4 maggio Inizia la copertura : 14:30 ET

: 14:30 ET Tempo dopo: 18:57 ET

18:57 ET Dove: (Churchill Downs, Louisville, Kentucky).

(Churchill Downs, Louisville, Kentucky). tv via cavo: nbc

nbc fluire: pavone; YouTubeTV; com

Come guardare: Guarda il Kentucky Derby del 2024 con un abbonamento Peacock

A volte consigliamo prodotti e servizi interessanti. Se effettui un acquisto facendo clic su uno dei nostri collegamenti, potremmo guadagnare commissioni di affiliazione. Le redazioni della rete USA TODAY operano in modo indipendente e non influenzano la nostra copertura.