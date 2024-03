L'app Web Google Drive sta assumendo un tema scuro

Sul Web, solo poche app e servizi Google offrono la modalità notturna. Google Drive è ora l'ultimo a offrire un tema scuro.

Disponibile una voltati verrà richiesto di selezionare “Nuova! Modalità oscura” per “Continua a goderti la guida al buio”. Successivamente, tocca l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra > Impostazioni > Generali > Aspetto. Non segue automaticamente le impostazioni del tuo dispositivo tema.

Si unisce alle altre preferenze per la pagina iniziale (Home o Il mio Drive) e la densità (comodo, conveniente, compatto).

Il tema scuro è molto evidente e si applica solo alla visualizzazione dei file. Documenti, fogli di calcolo, presentazioni, ecc. non cambiano. Lo sfondo (barra laterale, barra di ricerca, ecc.) è leggermente più chiaro e grigio, mentre il contenitore interno è più scuro/nero.

Anche Google Keep e Chat offrono temi scuri, mentre Gmail offre qualcosa di simile, ma non si applica al contenuto effettivo dell'e-mail. Oltre a Workspace, ci sono Ricerca Google e YouTube. Rispetto ad un cellulare la disponibilità di un tema adatto di notte è un po' limitata.

Oggi vediamo questo tema scuro solo su Google Drive per uno dei nostri account. Non è ancora stato ampiamente implementato e speriamo che Google continui ad aggiornare tutte le app Workspace in questo modo.

