I Jets stanno esaurendo le opzioni premium per i WR in free agency

FLORHAM PARK, NJ – Uno sguardo a cosa sta succedendo intorno ai New York Jets:

1. Destinatario richiesto: Ora che Aaron Rodgers ha una nuova scorta di sicurezza – stiamo parlando di una linea offensiva rinnovata, non dei servizi segreti – l'attenzione si sposta sul ricevitore ampio.

Quando Rodgers arrivò 11 mesi fa, il suo staff di accoglienza includeva Jarrett Wilson e Corey Davis, i nuovi arrivati/vecchi amici Allen Lazard e Randall Cobb e la nuova arrivata Mecole Hardman: sulla carta un gruppo profondo ed equilibrato.

Non ha mai funzionato. Wilson e Lazard sono gli unici rimasti, e Lazard, che si è seduto in panchina la scorsa stagione, potrebbe essere sul filo del rasoio. Rodgers, che ha affermato in più interviste di aver bisogno di aggiungere un ricevitore, potrebbe chiedersi quale sia lo stato delle sue armi perché i Jets non sono riusciti ad affrontare la posizione nella prima ondata di free agency.

Le opzioni stanno rapidamente diminuendo e c'è una crescente pressione sul direttore generale Joe Douglas affinché offra i suoi servizi a un futuro quarterback della Hall of Fame.

Douglas, che aveva un certo grado di interesse per Jerry Jeudy e Keenan Allen prima che venissero ceduti rispettivamente ai Cleveland Browns e ai Chicago Bears, sta ancora esplorando il mercato dello scambio, ha detto una fonte. Tee Higgins ha richiesto uno scambio dai Cincinnati Bengals e si dice che la star dei San Francisco 49ers Brandon Aiyuk abbia gli occhi vaganti, ma non ci sono prove concrete che suggeriscano che nessuno dei due sia disponibile.

Il piano più logico per Douglas a caccia di scambi è firmare un agente libero a un prezzo moderato e poi immergersi nel vasto pool di ricevitori nel draft. I valutatori del talento ritengono che la qualità si estenderà fino al terzo round, quando i Jets prenderanno la loro seconda scelta (hanno scambiato la scelta del secondo round con Rodgers).

Per quanto riguarda gli agenti liberi, si tratta di un gruppo mediocre che include una stella in declino (Odell Beckham Jr.), una stella reduce da un intervento chirurgico al legamento crociato anteriore (Mike Williams), un WR3 stabile (Tyler Boyd) e un altro amico di Rodgers (Marquez Valdes- Scantling). Secondo quanto riferito, Williams sarà in visita questa settimana. Tenete d'occhio anche Beckham, che era stato vicino a firmare l'anno scorso.

Davis, che ha fatto domanda per essere reintegrato dopo aver deciso di rinunciare la scorsa stagione, è disponibile. I Jets lo darebbero il bentornato per competere per un posto nel roster, ma la sensazione è che esplorerà il mercato e preferirà una squadra più vicina a casa sua a Nashville, nel Tennessee.

In questo momento, i primi tre ricevitori dei Jets sono Wilson e i giocatori del secondo anno Xavier Gipson e Jason Brownlee, gli ultimi due dei quali hanno totalizzato 26 punti da titolari. Forse Rodgers sarà presto in campagna elettorale, come ricevitore.

I New York Jets e il direttore generale Joe Douglas sono stati relativamente tranquilli durante la prima ondata di free agency. Kirby Lee/USA Today Sport

2. Effetto Tyrone: L'aggiunta dell'ex placcaggio sinistro dei Dallas Cowboys Tyrone Smith fa tre cose: completa la fase iniziale della ricostruzione della linea offensiva; Permette ai Jets di tenere in guardia Alijah Vera-Tucker; Il draft si apre con la decima scelta.

L'attuale quintetto iniziale dei Jets, da sinistra a destra: Smith, John Simpson (tramite free agency), Joe Tippman, Vera Tucker e Morgan Moses (tramite scambio). Sulla carta è una linea molto migliore rispetto alla scorsa stagione.

Prima dello scambio di Smith, la maggior parte delle persone nel mondo del mock draft chiedevano ai Jets di scegliere un contrasto a 10, ma ora potevano optare per un ricevitore largo o un tight end, forse Brock Powers della Georgia. In un mondo ideale, vorrebbero scambiare con un’altra scelta tra le prime 100. Al momento ne hanno solo due.

Le aggiunte di Smith e Moses non impediranno loro di entrare nel draft – hanno 33 anni, con contratto di un anno – ma certamente ne riducono la necessità.

3. Tutto compreso: La mossa di Smith riflette un senso di urgenza avvertito in tutta l'organizzazione, che è stata messa in allerta dal proprietario Woody Johnson dopo un'altra stagione deludente. Smith è un giocatore dalla soluzione rapida/ad alto rischio.

Se l'otto volte Pro Bowler è nel suo gioco, i Jets avranno il loro miglior contrasto sinistro dai tempi di D'Brickashaw Ferguson dieci anni fa. Se gli infortuni rimangono un problema (37 partite perse nelle ultime quattro stagioni) e lui soccombe a “Father Time”, si faranno paragoni con le debacle di Duane Brown e Ryan Clady. Smith ha concesso due licenziamenti nella sua ultima partita, la sconfitta nei playoff di Dallas contro i Green Bay Packers. Forse è stata solo una brutta giornata in ufficio.

Dal punto di vista finanziario, i Jets si sono protetti con un contratto di un anno carico di incentivi che include meno di 7 milioni di dollari in garanzie.

4. Clooney è sul radar: Con Bryce Huff e Quinton Jefferson che firmarono rispettivamente con i Philadelphia Eagles e i Browns, i Jets persero il 33% della loro produzione di sacchi. Sono nel mercato per gli edge rushers e, secondo quanto riferito, ospiteranno l'ex scelta n. 1 in assoluto Jadeveon Clowney martedì per una visita da free agent. Clowney, 31 anni, ha registrato 9,5 licenziamenti la scorsa stagione per i Baltimore Ravens come giocatore tripla A. Sarà interessante vedere se i Jets lo vedono come un pass rusher situazionale – essenzialmente, un ruolo di Huff – o come un titolare difensivo. In altre parole, lo vedono come un potenziale sostituto di John Franklin Myers? È ancora un giocatore produttivo con tre, ma il suo limite massimo è di 16,4 milioni di dollari.

5. Memoriale di Jefferson: Quando i Jets hanno firmato i tackle difensivi Javon Kinlaw e Leke Votto, il presupposto naturale era che si fossero allontanati da Jefferson. non come quello. Lo volevano indietro. Due fonti hanno affermato che ai Jets è stata data la possibilità di eguagliare l'offerta di contratto di un anno da 3,6 milioni di dollari ricevuta da Brown, ma hanno impiegato troppo tempo per rispondere. Jefferson aveva accettato i termini con Cleveland quando i Jets risposero. Le cose si muovono rapidamente nel libero arbitrio.

6. Vecchi, ma chicche: I Jets potrebbero ringiovanire in alcune posizioni, ma non il loro quarterback.

Rodgers ha 40 anni. Il nuovo backup Tyrod Taylor compirà 35 anni all'inizio della stagione. I Jets avranno la stanza per quarterback più vecchia del campionato. In effetti, saranno la prima squadra ad avere due quarterback nella categoria 35 anni e oltre nel roster della settimana 1 dagli Atlanta Falcons del 2020 con Matt Ryan (35) e Matt Schaub (39), secondo ESPN Stats & Information .

È successo anche con i New Orleans Saints del 2016 con Drew Brees (37) e Luke McCown (35).

Questa non è la prima volta che Taylor gioca da giovane quarterback. Nel 2019, ha fatto da spalla a Philip Rivers (38) nei Los Angeles Chargers.

7. Un uomo forte, ma…: Taylor ha dimostrato la scorsa stagione di poter ancora giocare. Con i New York Giants, si è classificato 19esimo su 41 quarterback in termini di punti aggiunti/giocate attesi, sulla base di almeno 200 running back. (A proposito, Zach Wilson era 40esimo.) La domanda con Taylor è la sua durabilità.

Durante i suoi 13 anni di carriera, ha subito la frattura di costole e quattro commozioni cerebrali documentate, oltre a lesioni al tendine del ginocchio, al polso e al quadricipite. Ora sostiene il quarterback con un tendine d'Achille riparato chirurgicamente. I Jets sperano che gli dei degli infortuni sorridano loro tanto per cambiare.

8. In vendita: A proposito di Wilson, il suo appartamento nel New Jersey è stato messo in vendita circa 10 giorni fa, ha riferito il New York Post. I Jets stanno cercando di trovargli una nuova casa, ma il mercato commerciale non è stato gentile.

9. Uno per la squadra: Rielaborando il suo contratto e salvando il cap, il linebacker centrale C.J. Mosley si è guadagnato il suo posto nel roster in questa stagione e ha aumentato le sue possibilità di tornare nel 2025. Questo era importante per il loro leader difensivo, che compirà 32 anni il 19 giugno. Un giocatore che ha spesso parlato di voler essere presente quando i Jets scoppiano.

In termini di contabilità di base, ha subito un taglio dello stipendio, convertendo l'ultimo anno di contratto da 17 milioni di dollari (non garantiti) in un contratto di due anni da 17,25 milioni di dollari (13,25 milioni di dollari garantiti).

Ci è voluto del tempo per realizzare questo. I colloqui si erano trascinati fino alla settimana scorsa, quando l’ex linebacker dei Jets Demario Davis ha rielaborato il suo accordo con i Saints – lo stesso accordo che Moseley ha accettato due giorni dopo. L’accordo Davis ha fornito un quadro pratico.

L'accordo originale di Mosley (cinque anni, 85 milioni di dollari nel 2019) sarebbe sempre stato strano per i linebacker senza palla. La sua nuova media annuale (8,625 milioni di dollari) è pari all'11° posto nella sua posizione.

10. Tè alle foglie di canna: Il cornerback DJ Reed ha recentemente cambiato agente, scatenando la speculazione che stia cercando un prolungamento del contratto. Uno dei migliori giocatori della squadra negli ultimi due anni, Reed è destinato a guadagnare 10,5 milioni di dollari non garantiti nell'ultimo anno del suo contratto.