Eric Weddell odia aiutare i Rams al titolo del Super Bowl, tornando al football del liceo come capo allenatore

Eric Weddell è uscito dalla pensione per aiutare a guidare una squadra Arieti di Los Angeles al titolo del Super Bowl, ma ora l’ex All-Pro Aman tornerà in vita dopo il calcio, e ha già iniziato il suo prossimo lavoro.

Sabato, Rancho Bernardo High School di San Diego Pubblicizza su Facebook That Weddle sostituirà Tristan McCoy come capo allenatore alla fine della stagione calcistica del liceo 2022.

“È ufficiale! Sarà l’ultima stagione calcistica 2022 di McCoy come allenatore della RBHS”, si legge nella dichiarazione della scuola. “L’allenatore McCoy ha guidato il programma calcistico dei Broncos nelle ultime 11 stagioni e si è costruito una reputazione per il duro lavoro e il carattere. Alla fine della stagione 2022, consegnerà le redini al campione del Super Bowl Eric Weddle, che assumerà il ruolo di presidente del programma Eric si unirà ai Broncos in questa stagione per imparare la cultura del colore blu e blu.

“L’allenatore McCoy ha intenzione di rimanere nello staff e supportare l’allenatore Weddle nei prossimi anni. Cerchiamo di essere grandiosi!!”

Si dice che Liam Quinn assumerà il ruolo del nuovo coordinatore offensivo di Rams

Weddell, 37 anni, ha rapidamente annunciato il suo secondo ritiro da NFL Dopo che mi ha strappato il petto durante il big match contro Cincinnati Bengals. La ferita richiederà un intervento chirurgico. Weddle si è ritirato per due stagioni prima che l’allenatore dei Rams Sean McVay si avvicinasse a lui perché la squadra stava affrontando alcuni infortuni nella posizione difensiva.

Weddle ha persino invitato le rappresentazioni dei Rams al Super Bowl.

Weddell ha lavorato come assistente per la squadra di football Rancho Bernardo che aveva 12 anni e meno, aiutandolo a guidare i Broncos al campionato nella sua prima stagione con la squadra. L’allenatore Don Jorgensen afferma che Weddle ha avuto un impatto immediato una volta entrato a far parte della sua squadra.

“Ha portato questa prova che proveniva direttamente dalla NFL”, ha detto Don Jorgensen tramite Fox 5 San Diego . “Le nostre giocate offensive, le nostre giocate difensive, sai – non sono esperto come alcuni degli altri allenatori – ma dicevano tutti: ‘Non funzionerà mai. Non funzionerà mai. “Ha dimostrato che tutti si sbagliavano”.

Sembra che Weddle passerà senza intoppi all’allenatore una volta che assumerà il ruolo di responsabile della squadra di football della Rancho Bernardo High School.